Otelciler yüksek kredi borçlarından dolayı bankacılarla bir araya gelecek

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, otelcilerin yüksek kredi borcu olduğunu, ilerleyen günlerde Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama sektörünün görünümü ile ilgili düzenlenen toplantıda “Otellerin kredi borcu yüksek, çok ciddi desteğe ihtiyaç var taksitlerin ötelenmesi gerek” dedi.

Eresin, “Önümüzdeki günlerde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bir araya gelmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 20’Sİ HÂLÂ KAPALI

İstanbul’daki şehir otellerinin yaklaşık yüzde 20’sinin pandemi etkisiyle hâlâ kapalı olduğu bilgisini veren Eresin, bu otellerin yeni yıl itibarıyla açılmalarının planlandığını aktardı.

Eresin, “Türkiye genelinde açık otellerdeki ortalama doluluk oranı ilk sekiz ayda yüzde 44 olarak gerçekleşti” dedi. Doluluklar 2019’da ise yüzde 67 seviyesindeydi. (REUTERS)



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