Otoyolun maliyeti 2.1 milyar dolar arttı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Kurtköy-Akyazı ile Kınalı-Odayeri kesimlerinde toplam 2 milyar 186 milyon dolar tutarındaki ek maliyet dudak uçuklattı. Güncel kurla bu tutar 18.8 milyar liraya ulaşıyor. Limak-Cengiz ortaklığı tarafından yapılan Kurtköy-Akyazı kesiminde yüzde 65.5, Kolin-Kalyon ortaklığı tarafından yapılan Kınalı-Odayeri kesiminde ise yüzde 55.3 oranında ek maliyet artışı yaşandığı ortaya çıktı. Ek maliyet konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı herhangi bir yanıt vermezken, Hazine ve Maliye Bakanlığı maliyet artışını doğruladı.

SORUMLU KİM?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar sonunda KMO'daki rekor maliyet artışını kabul etti. Bu kapsamda garanti tutarının ve garanti süresinin ne kadar değiştiğinin de açıklanması gerekiyor” dedi.

CHP'li Akın KMO'daki maliyet artışı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soru önergesiyle başvurdu. Gelen ilk yanıtta konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na da başvuran Akın, yanıt alamadı. Akın, konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği soru önergesiyle tekrar gündeme getirdi. Oktay'dan gelen yanıtta da konunun Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendirdiği belirtildi. Akın, son olarak hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na CİMER üzerinden başvurdu. Başvuruya Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan 4 ay sonra gelen yanıtta KMO'da yaşanan ek maliyet artışı doğrulanmış oldu.

Vatandaşın cebinden 18.8 milyar lira çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maliyet artışlarının toplamda 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 dolar olarak kayıtlarda yer aldığını kaydetti. CHP'li Ahmet Akın şunları kaydetti: “Buna göre ek maliyet artışı projelerin toplam maliyet bedelinin yarıdan daha fazla bir tutara geliyor. Güncel kura göre (8.62 lira) ek maliyet artışı 18 milyar 848 milyon lirayı da geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu'na verilen garanti koşullarını geçse de geçmese de ödeyecek vatandaşın bilmesi gerekir.”