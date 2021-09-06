OVP’deki ‘tek haneli’ enflasyon tahminleri gerçekçi mi?

Resmi Gazete'de dün gece yayımlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon tahminleri, piyasa aktörleri tarafından gerçekçi bulunmadı. 2022 sonu için yıllık enflasyonun 9,8 olarak tahmin eden OVP için uzmanlar "fazla iyimser" yorumunda bulundu.

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Resmi Gazete’de dün yayımlanan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022-2024 arasında yüzde 5-5.5 büyüme öngörülürken enflasyonun ise gelecek yıldan itibaren tek haneye geriledikten sonra düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Ancak bu rakamlar uzmanlar tarafından iyimser bulundu.

“2022’DE TEK HANE TAHMİNİ”

OVP’ye göre enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16.2, 2022’de yüzde 9,8, 2023’te yüzde 8, 2024 yılında yüzde 7,6 olması bekleniyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre OVP’de dolar/TL için 2021 öngörüsü 8.3, 2022 için 9,3 , 2023 için 9,8 ve 2024 için 10,3 oldu.

Reuters’ın haberine göre bankacılar OVP’nin genel çerçevesinin dengeli tahminler oluşturduğunu ancak enflasyon tahminlerinin gerçekçiliğinin soru işareti oluşturduğunu belirttiler.

“ENFLASYON TAHMİNLERİ FAZLA İYİMSER”

Bir önceki OVP’de 2021 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 8 olduğunu ancak bu tahminin güncel OVP’de iki katına revize edilerek yüzde 16.2’ye yükseltildiğine de dikkat çeken bankacılar bu kapsamda 2022 için yüzde 9.8 tahminini yüksek büyüme ortamında oldukça iyimser ve mevcut politikalar ile “ulaşılmaz” buldular.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “OVP verileri oldukça güzel 3 yıllık bir tabloya işaret ediyor. Bir çok tahmin gerçekleştirilebilir düzeyde. Ancak burada enflasyon tahminlerini çok iyimser buluyoruz. Önümüzdeki yıl tek haneli enflasyona ulaşmak için 2022 ilk çeyrek sonuna kadar belki de daha uzun süre sıkı para politikası gerekebilir” dedi.

“TEK HANELİ ENFLASYON ÇOK ZOR”

Bankacı ayrıca şunları söyledi:

“TCMB’nin son mesajları ve siyasilerin açıklamaları uzun süre sıkı para politikasının sürdürüleceği yönünde değil. Bu nedenle önümüzdeki yıl için tek haneli enflasyon çok zor.

Faizler önümüzdeki 5-6 ay sabit tutulabilirse 2022 sonunda enflasyon ancak tek haneye yaklaşabilir. Bizim beklentimiz enflasyonun önümüzdeki yıl sonunda yüzde 12’nin aşağısında oluşmayacağı yönünde.” (REUTERS)