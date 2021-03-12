Ozan Bingöl: Esnaf basit usul beyanını şubatta verdi, şimdi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanan ‘ekonomi reformları’ paketinde öne çıkan maddelerden biri “geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanmasına” ilişkin oldu.

Erdoğan, “Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak” dedi.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, paketteki bu düzenleme ve diğer mali konuları sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

‘ESNAFIN MUAF TUTULDUĞU PARA KİŞİ BAŞI ORTALAMA 281 TL’

2020’de gelir vergisi tahsilatının 158,8 milyar TL, söz konusu basit usulde vergilendirilen 808 bin küçük esnaftan vergi tahsilatının 227,5 milyon TL olduğunu belirten Bingöl, “2020’de tahsil edilen rakam üzerinden değerlendirdiğimizde esnaf başına yaklaşık 281 TL ödeme yapıldığı görülüyor” dedi.

Toplam gelir vergisi içinde bahsedilen 227,5 milyon TL’lik rakamın binde 1,4 oranına denk geldiğine işaret eden Bingöl, “Bu düzenlemenin çok etkili olacağını zannetmiyorum. Ayrıca, basit usulde vergilendirilen ancak gelirleri görece yüksek olan taksiciler, dolmuşçular ve otobüsçülerin de bu kapsama dahil edilip edilmediği belli değil” dedi.

Esnafın zaten 2020 yılı için şubatta beyanname verdiğini ödemelerin de yarısını şubatta yaptığını belirten Bingöl, düzenlemenin 2021 dönemi için mi yoksa kalıcı olarak mı yapılacağının belirsiz olduğunu dile getirdi.

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‘ÖN VAATLER ZİNCİRİ’

Açıklanan paketi genel olarak “ön vaatler zinciri” olarak nitelendiren Bingöl, “Bazı olumlu şeyler var. Örneğin, kamuda yönetim ve denetim kurulu üyelerin sadece bir yerde olması gibi. Ancak yeterli değil, atanacak tek kişinin de ayrıca liyakatli olması gerekir” dedi.

Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasının zaten 2008’den bu yana var olduğunu ancak işlevsel olmadığını belirten Bingöl, “Öngörülebilirlik, şeffaflık çok önemli söylemler. Bütçe hakkı da öyle ama demokrasinin vazgeçilmezidir bütçe hakkı, reform gibi söylemeye gerek yok” dedi.

Vergi cezalarına ilişkin uzlaşmanın kapsamının genişletileceğinin söylendiğine işaret eden Bingöl, “Bundan bir buçuk yıl önce özel usulsüzlük cezasını uzlaşmanın kapsamından çıkarmıştık, bu tekrar mı alınacak” sorusunu yöneltti.

‘FONLAR BÜTÇEDE GÖRÜLMELİ’

Dijital paralarla ilgili çalışmanın doğru bir adım olacağını belirten Bingöl, “Dünya dijital paraları vergilendirmeye başladı, geri kalmamamız gerekir, bir an evvel hukuki alt yapıyı oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecektir” maddesine de değinen Bingöl, “Öncelikle Varlık Fonu, TOKİ Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Evrensel Hizmet Katkı Fonu gibi fonların bütçede görülmesi gerekir” dedi.

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