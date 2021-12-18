Özel sektörün 170 milyar dolar dış kredi borcu var

17 Aralık 2020'de dolar kuru 7.76 liraydı, 17 Aralık 2021 itibariyle 16.50 lira oldu. Son bir yılda özel sektörün borcu dövizdeki yükseliş nedeniyle iki kattan fazla arttı.

Sozcu.com.tr

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,4 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 161,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekimde geçen yıl sonuna kıyasla 3,1 milyar dolar azalışla 169,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan verilere göre Ekim 2021 itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 169.8 milyar dolar…

Bu rakamın 8.4 milyar doları kısa vadeli, 161.4 milyar lirası ise uzun vadeli borçlardan oluşuyor.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3’ünün ABD doları, yüzde 33,9'unun Euro, yüzde 2,0'ının Türk lirası ve yüzde 1,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8'inin ABD doları, yüzde 36,0'ının Euro, yüzde 21,9'unun Türk lirası ve yüzde 4,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 161,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 59,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,2 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

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