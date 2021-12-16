Özgür Demirtaş’tan asgari ücret değerlendirmesi

Üç gün önce 2022 asgari ücretinin 4 bin liranın üzerine çıkacağı tahmininde bulunan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücret değerlendirmesi geldi. Demirtaş, "İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur" dedi.

Sozcu.com.tr

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2022 asgari ücretinin 4 bin TL’nin üzerine çıkacağı tahmininde bulunan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yeni bir açıklama geldi.

Demirtaş, “Aynen dediğim gibi asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Şimdi Asgari Ücretliler: 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler… İlk tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur” dedi.

‘MAAŞLARI ARTMIŞ AMA ALIM GÜÇLERİ ÇAKILMIŞ’

Prof. Dr. Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL’nin üzerine çıkarılacağı, ocak-şubat aylarında ise gıda fiyatlarında artış yaşanarak alım gücünün düşeceği tahminini paylaşarak şöyle demişti:

“Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2 bin TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım.”

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