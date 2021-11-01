Pakdemirli yeni gübre desteğini açıkladı

Gübre fiyatları son dönemde hızla artarken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde çiftçinin gübre ve motorin maliyetleri katlanırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklama geldi.

Bakan Pakdemirli: “Son günlerde maalesef dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatları artışa geçti. Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz” dedi.

2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini belirten Pakdemirli, “Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödeyeceğiz. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz.” bilgisini paylaştı.

BOTAŞ’ın sanayi için doğalgaz tarifesine bugün itibarıyla yüzde 48 zam yapması sonrasında gübre fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

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