Pakdemirli’ye göre zarar eden çiftçi yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Zarar ediyorum diyen çiftçi olmaması lazım” deyince CHP’li Kayan, “50 yıllık çiftçiyim, böyle zarar görmedim” cevabını verdi.

Veli TOPRAK

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Meclis'te milletvekillerine bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Zarar ediyorum diyen çiftçi olmaması lazım. Çiftçimize moral vermek önemli” deyince, çiftçilik de yapan CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan yaşadıklarını anlattı. Pakdemirli, “50 yıllık çiftçiyim ben. Bu seneki kadar zararı hiç görmedim” diyen CHP'li vekile “Hangi üründe zarar ettiniz?” diye sordu.

KALEM KALEM AÇIKLADI

Ektiği buğday nedeniyle uğradığı zararı kalem kalem açıklayan Kayan, dekar başına 50 lira zararı olduğunu söyledi. Bakan ise “Türkiye'de bu hasat dönemi itibarıyla ‘Ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir” diye ısrar etti.

Kayan da, “Çiftçi para kazanamazsa tüketici sofrasında ucuz gıda bulamaz. Gübre fiyatları aldı başını gidiyor. Üre gübresi 5 misli, 6 misli arttı” dedi. Bakan “Trakya'da çiftçinin zarar ettiği ürün var mı?” diye sorunca Kayan şu hesaplamayı yaptı:

“45 kilo üre gübresi, dekara 3 defa atıyoruz, 15'er kilodan. 25 kilo fosforlu gübre, fiyatı 5.5, ürenin fiyatı 10 lira. 25 kilo tohum atıyorsunuz, kilosu 5.5 lira. 1 dekara 7 litreyle 10 litre (8.5 lira) mazot tüketimi olur; dekarı 85 lira. Kafadan atmıyorum. 45, 50 lira da hasat makine ücretini ve zirai ilaçlarını da ekleyin.”