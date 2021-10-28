Palamut fiyatları kırmızı etle yarışıyor

Zonguldak’ta balık halinde tanesi 50 TL’den satılan palamut, kilogramı ortalama 65 liradan satılan kırmızı etle adeta rekabete girdi. Balıkçı esnafı fiyatı yüksek bulan vatandaşın alımı azalttığını aktardı.

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1 Eylül'de kalkan av yasağının ardından denizde istenilen balığın tutulması balıkçıların yüzünü güldürmedi.

Zonguldak'ta balık halinde tanesi 50 TL'den satılan palamut; kilogramı ortalama 65 liradan satılan kırmızı etle adeta rekabete girdi.

Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşın geçen seneye oranla daha az alabildiği belirtiliyor.

‘FİYATLARIN DAHA DA DÜŞECEĞİNİ SANMAM’

Tezgâhlarda, palamut 50 TL, hamsi 20 TL ve istavrit 30 TL olarak satıldı.

Balıkçı Kemal Özçep, “Sezon başladığından beri havalar kötüydü. Havalar düzelince daha iyi olacağını sanıyoruz. Palamuttan zaten ümidimizi kestik. 3-5 gün daha palamut olur olmaz. Tanesini 50 TL'ye satıyoruz” dedi.

Hamsinin 15-20 TL arasında seyrettiğini aktaran Özçep, “Onun da aşağısına düşeceğine sanmam. Hava şartları kötü gidiyor. Su bir anda ısınıyor birada kötü gidiyor. Tamamen doğayla alakalı. İşler biraz durgun. Fiyatlar biraz yüksek geliyor insanlara. Palamudun 50 TL olması insanların zaten alım gücü yok” dedi. (İHA)



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