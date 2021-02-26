Pandemide esnafın hali: Yüzde 92.6’sı sabit giderlerini karşılayamıyor

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi'nin, İstanbul'da 39 ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför, kırtasiye, terzi, kuru temizleme, restoran ve kafe işletmecilerinden oluşan 702 mahalle esnafıyla görüşerek hazırladığı “İstanbul'da Pandemi Döneminde Mahalle Esnafı Araştırması” yayınlandı.

KUAFÖR MÜŞTERİSİ YÜZDE 55 AZALDI

Pandemi öncesinde berber ve kuaförlerin yüzde 20.4'ü tek başına çalışırken pandemi döneminde bu oran yüzde 41.9'a yükseldi. Günlük ortalama müşteri sayısında yüzde 55 azalma gerçekleşti. Yüzde 92.6'sı kira, fatura ve işçi ücreti gibi sabit işletme giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşıyor.

Katılımcıların yüzde 35.7'si borçlanarak, yüzde 33.7'si ucu ucuna karşılayabildiğini; yüzde 23.2'si karşılayamadığını, sadece yüzde 7.4'ü rahatlıkla karşılayabildiğini belirtti. Pandemi döneminde müşterilerin berber ve kuaförlere gidiş periyodu, ortalama 29 günden 87 güne yükseldi. Yüzde 96.3'ünün gelirleri azaldı; ortalama gelir kaybı ise yüzde 53.4 olarak belirlendi.

KIRTASİYELERİN MÜŞTERİSİ KALMADI

Kırtasiyelerin günlük ortalama müşteri sayısı yüzde 76; ortalama gelirleri ise yüzde 64 düştü. Yüzde 92.3'ü, sabit işletme giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşıyor. Yüzde 43.7'si, giderlerini borçlanarak, yüzde 33.1'i ucu ucuna karşılayabildiğini; yüzde 15.5'i karşılayamadığını, yüzde 7.7'si ise rahatlıkla karşılayabildiğini söyledi.

GELİR YÜZDE 97.6 AZALDI

Terzilerin aylık ortalama müşteri sayıları, yüzde 80.5 azaldı. Pandemi sürecinde yüzde 99.3'ünün gelirleri düştü; ortalama gelir kaybı ise yüzde 70.7 oldu. Yüzde 94.9'u kira, fatura ve işçi ücreti gibi sabit işletme giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşıyor. Kuru temizlemecilerin iş kapasitesi yüzde 76 azaldı. Kuru temizlemecilerin hiçbirinde gelir artışı gerçekleşmezken yüzde 97.6'sı gelirlerinin azaldığını ifade etti.

PAKET SERVİSİNDE ARTIŞ

Kafe ve restoranların pandemi sonrasında aylık ortalama müşteri sayıları yüzde 83.5; ortalama gelirleri yüzde 73.1 azaldı. Paket servis hizmeti veren restoran ve kafe sayısı, yüzde 64 arttı. Yüzde 97.1'i kira, fatura ve işçi ücreti gibi sabit işletme giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşıyor. Giderlerini, yüzde 53.4'ü, borçlanarak, yüzde 15.5'i ucu ucuna karşılayabildiğini; yüzde 28.2'si karşılayamadığını, sadece yüzde 2.9'u, rahatlıkla karşılayabildiğini açıkladı.

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