Para sihirbazı Mobius’tan Türkiye için kur krizi yorumu

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, ABD'de faizlerin yükselmesiyle beraber kur krizi yaşayan tek ülkenin Türkiye olmayabileceğini dile getirdi. Türkiye'de döviz geliri olan şirketlere yatırım yaptığını belirten Mobius, zayıf TL'nin bu şirketlerin gelirlerini artırdığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Türk Lirası'ndaki tarihi çöküş, tüm dünyanın gündeminde. Uluslararası piyasalarda ‘para sihirbazı' olarak tanınan ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, ABD’de daha yüksek faiz oranları beklentileri göz önüne alındığında, Türkiye’nin döviz kriziyle karşı karşıya kalan tek ülke olmayabileceğini söyledi.

Cnbc'ye konuşan 83 yaşındaki deneyimli yatırımcı, TL'deki sert değer kaybının diğer ülkelere yayılabileceğini de dile getirdi.

Mobius Capital Partners şirketinin de kurucusu olan Mobius, “ABD'de faiz oranlarının artmasıyla birlikte dolar cinsi borcu olan diğer ülkeler de darbe alacak” dedi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyondaki artışa rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devamını savunan açıklaması sonrasında TL'nin rekor düşük değere gerilediği aktarıldı.

Mobius, Türkiye dışında hangi ülkelerin kur krizi yaşayabileceğine ilişkin detay paylaşmadı.

TÜRKİYE EN RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA

Öte yandan, Japonya'nın önde gelen bankalarından Nomura'nın geçen hafta yayımladığı bir analizde, kur krizi yaşama ihtimali en yüksek ülkeler Mısır, Romanya, Türkiye ve Sri Lanka olarak sıralanmıştı.

Dış borcun milli gelire oranı ve rezervin ithalatı karşılama oranı gibi göstergelerin dikkate alındığı Nomura analizinde, “ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını normalleştirmesi beklentisi ile Çin'de derinleşen ekonomik gerileme, gelişen ülkeler için iyi bir birleşim değil” denildi.

PiyasadA Fed'in Haziran 2022'de faiz artışlarına başlayabileceği konuşulurken, Nomura analizinde gelişen ülkelerin halihazırda artan bütçe açıkları ve cari açık sorunlarının yanı sıra artan gıda fiyatları sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

DÖVİZ GELİRİ OLAN ŞİRKETLER KAZANIYOR

Bu dönemde yatırım için tercih ettiği iki ülkenin Hindistan ve Tayvan olduğunu belirten Mobius, Türkiye'de de TL'deki değer kaybının ihracatı artırabileceğini söyledi.

Mobius, Türkiye'de yatırım yaptığı şirketlerin, döviz geliri olan şirketler olduğunu, zayıf ve değer kaybeden TL ile gelirlerin arttığını çünkü maliyetlerin çok daha düşük olduğunu” söyledi.

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