Pasaport harç ücreti 2022 yılında ne kadar olacak? Pasaporta rekor zam kapıda

Yeni yıl ile birlikte pasaport harçlarına zam yolda, her sene belirlenen Yeniden değerleme oranı bu yılda yüzde 36 ile dudak uçuklattı. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor ancak yetkisini kullanmaması halinde 4-10 yıllık pasaportun ücreti 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselebilecek.

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Yeni yıla girmeden önce yüksek oranda zamlar gelmeye başladı. 2022’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 36,20 ile rekor kırdı. Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ

Yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası uygulanırsa 2022 yılında pasaport harçlarında fiyatları şu şekilde olacak;

6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKENLER

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.