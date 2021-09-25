Patrona şart koşan işçi tazminatsız kovuldu

Yardımcısıyla tartıştıktan sonra patrona 'ya o, ya ben' resti çeken bir fırın ustası, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu. Usta, bir çalışma arkadaşının işyerindeki düzeni bozduğuna ilişkin şikayetinin işverence dikkate alınmaması üzerine kıdem tazminatı talep etmişti.

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Tartıştığı mesai arkadaşının kovulması için patrona ‘ya o, ya ben’ resti çeken çalışana kötü haber Yargıtay’dan geldi.

Bir işyerinde yardımcısıyla kavga ettikten sonra patrondan ‘ya o, ya ben' diyerek tartıştığı mesai arkadaşının kovulmasını talep eden fırın ustası, istifa ederek kıdem tazminatı için dava açtı.

İş Mahkemesi, ustayı haklı bularak kıdem tazminatının ödenmesi yönünde karar alırken, fırın ustasına kötü haber Yargıtay’dan geldi. Davaya son noktayı koyan Yargıtay, patrona rest çeken ustanın tazminat alamayacağına hükmetti.

HAKLI OLMADIĞI ANLAŞILINCA TALEBİ REDDEDİLDİ

İş Mahkemesi'nde fırıncı hakkında dava açan usta, bir çalışma arkadaşının işyerindeki düzeni bozduğuna ilişkin şikayetinin işverence dikkate alınmaması ve taleplerine rağmen işçilik alacaklarının işverence ödenmemesi üzerine iş sözleşmesini haklı sebeple feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları ile asgari geçim indirimi alacağının davalıdan tahsilini talep etmişti.

Yargıtay, işçi açısından haklı fesihi doğuracak bir sebep olmadığını belirterek, işçinin lehine çıkan kararın bozulmasını istedi.

Yargıtay kararında, davacının diğer işçinin kendisine sataştığını iddia ve ispat etmiş olmadığı belirtilerek, “Davacının birlikte çalışmak istemediği diğer işçi yönünden işveren bakımından haklı bir fesih sebebinin bulunduğunu da ortaya koyamadığı anlaşılmaktadır” denildi ve şöyle devam edildi:

“Açıklanan sebeplerle; davacının fesih bildiriminde ileri sürdüğü sebebin, haklı olmadığı anlaşıldığından davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olmuştur.” (İHA)



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