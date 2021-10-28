Pazar, cayır cayır yanıyor, boş file ile gelen boş file ile dönüyor

CHP’li Gürsel, Tekin Ankara Hali’ni ziyaret etti. Vatandaşlar, artan fiyatlardan dolayı alışveriş yapamaz hale geldiğini söylerken, pazar esnafı da “Sinek avlıyoruz” diye dert yandı. Tekin, pazarcıların dertlerini dinledi.

Yavuz ALATAN

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara Hali'ni gezerek üst üste gelen zamlardan sonra alışveriş yapamayan vatandaşlar ile, satış olmadığından dert yanıp “Sinek avlıyoruz” diyen pazarcıları dinledi. Tekin, “Çarşı pazar cayır cayır yanıyor. Boş file ile gelen boş file ile geri dönüyor” dedi.

HER ŞEY DOLARLA

Pazarcılar, Tekin'e “Satışlar çok sınırlı, bazen saatlerce siftah bile yapamıyoruz. Vatandaş, tezgahlara bakıyor, hiçbir şey almadan gidiyor'' dedi. Tekin de, “Büyük sefalet ve yoksulluk var. Pazarcı esnafı da vatandaş ta birbirine bakıyor. Yüksek rakamlar karşısında vatandaşın hiçbir alım gücü yok” dedi. Tekin, Ankara Hali'nde önüne çıkan bir tezgahta satılan ejder meyvesini inceledi ve satıcının ejder meyvesi ikramını “Ben yemeyeyim”diyerek kabul etmedi.

Vatandaşların ve pazarcıların sıkıntılarını dinleyen CHP'li Gürsel Tekin, “Her şey dolarla. Tuzun fiyatı bile dolar üzerinden belirleniyor. İnsanlar Halk Ekmek büfeleri önünde askıda ekmek alabilmek için kuyruğa giriyor. Özellikle emeklilerin durumu içler acısı'' dedi.

‘Vatandaş zaten ayvayı yemiş'

Haldeki meyve sebze fiyatlarını inceleyen CHP'li Gürsel Tekin, ayva tezgahının önüne gelince ‘'Vatandaş ayva da alamıyor. Deyim yerindeyse zaten ayvayı yemiş durumda. Deyim yerinde ise vatandaş ayvayı yemiş” dedi. Ankara Hali'nde vatandaşların tezgahlara bakıp yutkunduğunu, sadece zorunlu gıdalardan 250 gram ya da yarım kilogram aldığını da belirterek “Vatandaşın filesi de çantası da, poşeti de boş. Boş file ile çarşıya pazara gelip, boş fileyle geri dönüyor. İnsanlar işsiz. Herkes eşine ve çocuğuna iş istiyor” dedi.