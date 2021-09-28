Pazar filelerinin sultanları: Tenceremiz kaynamıyor

Meyve-sebze fiyatlarının çok pahalandığını söyleyen kadınlar, “Bir pazar 200-300 lira. Tenceremizi zor kaynatıyoruz” şeklinde dert yandılar.

Fatma VURGUN

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Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları el yakmaya devam ediyor. Pazardan alışveriş yapıp evde tencereyi kaynatmakla sorumlu olan pazar filelerinin sultanları kadınlar, Eyüp Karadolap pazarında fiyatları SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Kimi akşam üstü fiyatlar düştükten sonra pazara çıkarak tencereyi kaynatıyor, kimi sadece zorunlu ihtiyaçları alarak, kimi ise taneyle alarak…

Şirinşah Güllüce, “Fiyatlar çok pahalı. Böyle giderse hepimiz yoksulluğa mahkum olacağız. 200-300 TL getirip bir poşetin içinde götürüyoruz. Ayrıca elektrik, su, doğalgaz faturaları var. Tenceremiz artık zor kaynıyor” dedi. Fiyatlar çok pahalı olduğu için pazara zor geldiğini söyleyen Hayat Şanga “Sadece çok gerekli şeyleri alıyoruz. Eskisi gibi değil hiçbir şey. 100 lira 10 lira gibi olmuş. Fileyi dolduramıyoruz. 3 kişilik aileyiz. Çok ihtiyacım olanları aldığımda bile en az 200 TL gidiyor. Kıt kanaat geçiniyoruz” diye konuştu.

“SEBZE MEYVEYİ ARTIK TANEYLE ALIYORUZ”

Geçimin ve hayatın çok zor olduğunu ifade eden Feride Yıldız, “Taneyle alıyorum. Domates ve salatalığa 18 lira verdim. 2.600 lira emekli aylığım var. Pazara 200 lirayla gelsem her şeyden alıp gidemiyorum” dedi.

Fiyatlar düştüğü için genelde akşam üstü pazara geldiğini söyleyen Hatem Bayrak da, “2 kişiyiz. Her pazarda 150-200 TL gidiyor. 10 liradan aşağı meyve yok” diye dert yandı.

“EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNEMİYORUM”

Nimet Gökçe “4 kişiyiz. 150-200 lira sadece sebzeye gidiyor. 2.500 lira maaş alıyorum. Kızımdan, oğlumdan istiyorum aç kalmamak için. Bir sebzeyle bitmiyor ki. Hadi aldık sebzeyi neyle pişireceğim? Bir yağ olmuş 80-90 TL. Kıymanın, etin yanına zaten yaklaşılmıyor” dedi.