Pazarın zam şampiyonu incir: Kilosu 20 TL

Semt pazarlarında daha önceki dönemde 10 TL’ye satılan incir bu sene 20 TL’ye satılıyor. Pazar esnafı vatandaşın pahalılıktan şikâyet ettiğini söylüyor.

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Kayseri'de semt pazarlarında satışa sunulan incirin fiyatı cep yakıyor. Pazarda bu hafta en çok zamlanan ürünün incir olduğunu söyleyen pazarcı Bülent Çukurçam, “Bu hafta zam şampiyonu incir 20 TL'ye satıyoruz” dedi.

Pazarcı esnafı incirin fiyatının yüksek olduğunu söyleyerek, vatandaşların incire çok nadir talep gösterdikleri dile getiriyor. Pazarda fiyatların gayet normal olduğunu ancak bu hafta sadece incirin zamlı satıldığını ifade eden pazarcı Olcay Yıldırım, “Pazarlarımızda fiyatlar gayet normal. Ancak vatandaşın alım gücü olmadığı için pahalı oluyor” dedi.

ÜRETİM AZALINCA FİYATLAR ARTTI

Yıldırım, hem incir hem de diğer meyve fiyatlarındaki artışın nedeninin üretimin bu yıl az olmasına bağladı. “Bu yıl incir az olduğu için fiyatı doğal olarak yükseldi” diyen Yıldırım, “Az yetiştiği için, ihracata gittiği için ve iç piyasaya az kaldığı için yüksek geliyor. Üretim olmadığı için meyve kıymetli oldu. Şeftali hala 10 TL'ye satılıyor. Üzümün fiyatı uygun 4-5 TL'ye satılıyor. Bu şekilde olamayan ürün kıymetli oluyor” diye konuştu.

MÜŞTERİ PAHALILIKTAN ŞİKÂYETÇİ

Pazarcı Bülent Çukurçam da semt pazarlarında satılan diğer meyve fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: “Mandalina yeni çıktı 5 TL, elma, erik, üzüm 5 TL, armut, şeftali 7.5 TL'ye satıyoruz. Bu hafta zam şampiyonu incir 20 TL'ye satıyoruz. Müşterilerimiz fiyata yüksek diyorlar ama bir manava ya da markete göre ürünlerimiz uygun. Markette şeftali 18 TL'ye kadar şeftali var. Pazarda en kaliteli şeftali 10 TL'ye satıyoruz.” (İHA)



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