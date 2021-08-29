Pazaryeri’nde şerbetçi otu hasadına başlandı

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve başta bira yapımı olmak üzere genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçi otunun hasadı başladı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pazaryeri'nde 11 köyde yaklaşık 3 bin dekar alanda üretilen şerbetçi otu hasadına katılan Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, şerbetçi otunun, önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. İlk kez 1965 yılında üretimine başlanan şerbetçiotu sadece iki bine yakın çiftçi için değil, aynı zamanda bölge için de önemli gelir kaynağı yaratıyor. Şerbetçi otu, bira üretimi yapan firmaların olmazsa olmaz malzemelerinden birisidir. Aynı zamanda şerbetçi otu tüy dökücü özelliğe de sahip olduğu için kozmetik sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle özel olarak endüstriyel amaçla yetiştirilmektedir.

İSTİHDAM DA SAĞLIYOR

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş “Pazaryeri ilçesinde 500 çiftçimiz, diğer köylerimizle birlikte 580 civarında aile üretim yapıyor. Yaklaşık 2 bin ailemiz buradan geçimini sağlıyor, onların dışında da mevsimlik tarım işçilerimizin de istihdamı sağlanıyor. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Böylece üreticimiz, ürünü mutlaka garanti altına almış oluyor. Ayrıca fiyatlar da memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

BİRA VE İLAÇTA KULLANILIYOR

Şerbetçi otu, çok sayıda faydası olduğu düşünülen bir bitkidir. Şerbetçi otu faydaları, alternatif tıpta kabul görmüş bir durumdur. Şerbetçi otu çayı, şerbetçi otu yağı, şerbetçi otu kürü gibi çeşitli uygulama yöntemleri vardır. Şerbetçi otunun en faydalı özelliklerinden birisi de idrar söktürücü özelliği olduğu düşünülmektedir. Şerbetçi otu, enfeksiyonu atmaya ve kanı temizlemeye de yardımcı olmaktadır. Saçları güçlendirir.