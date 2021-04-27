Pekcan, dezenfektanı 2.5 katına bakanlığa satmış

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait olan Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi'nin Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 50 ortak olduğu Turkish Ground Service (TGS) Yer Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 217 bin TL'lik dezenfektan sattığı ortaya çıktı. TGS, dezenfektanın litresi için 14.35 TL ödedi.

BÜYÜK İNDİRİM YAPMIŞ

Oysa ki Pekcan'ın şirketi dezenfektanın litresini Ticaret Bakanlığı'na 35 TL'ye pazarlamıştı. Bu, devletin ortak olduğu özel kuruluşa verdikleri fiyatın 2.5 katına tekabül ediyor Bu arada bir litrelik dezenfektanın, ambalajı dahil 3 TL'ye mal edildiği belirtiliyor.

Nanoksia şirketiyle ilgili bilgilere her gün bir yenisi ekleniyor. Buna göre, şirket dezenfektanı sadece Ticaret Bakanlığı'na satmadı. TGS Yer Hizmetleri Anonim Şirketi de Nanoksia'dan dezenfektan satın aldı. Bu satış işlemi Ocak 2021'de gerçekleşti. TGS, Nanoksia'dan litresi 14.35 liraya, toplam 217 bin TL'lik dezenfektan aldı. TGS yetkilileri, “Biz dezenfektanı bayi fiyatının altında aldık. Bir aracı firma ile değil, doğrudan şirketle muhatap olduk. Şirketler prestij için yüksek indirimler yapabiliyor” dedi.

Bakanlığa göre piyasa fiyatının altındaydı

OdaTV'nin yayınladığı faturaya göre, Nanoksia dezenfektanın litresini Ticaret Bakanlığı'na 35 TL'den satmıştı. Skandalın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, satış için “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmiştir” denilmişti. Nanoksia'nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 1.4 milyon lira teşvik aldığı da ortaya çıkmıştı.