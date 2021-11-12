Perakende satış hacmi eylülde yüzde 16 arttı

TÜİK verilerine göre, perakende satış hacmi, eylülde aylık bazda yüzde 1.2, yıllıkta yüzde 15.9 arttı. Perakende ciroları ise eylül ayında aylık bazda yüzde 2.2 artarken, yıllıkta yüzde 37.3 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Eylül’e ilişkin Perakende Satış Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,4 ve gıda dışı satışlar ise (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde, aylık bazda ise yüzde 1,2 yükseldi. Aylık bazda incelendiğinde, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarının yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 ve otomotiv yakıtı satışlarının yüzde 0,9 arttığı görüldü.

CİROLAR AYLIK YÜZDE 2.2, YILLIK YÜZDE 37.3 ARTTI

Perakende ciroları eylül ayında aylık bazda yüzde 2,2 artarken, yıllıkta yüzde 37,3 yükseldi.

Buna göre, aylık bazda bakıldığında, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 arttı.

Yıllık bazda bakıldığında ise, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 32,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 42,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 30,4 arttı.

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