Perakende, ticaret ve inşaat sektörlerine ait güven endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında Temmuz ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2021 dönemine ait sektörel güven endeksini açıkladı. Buna göre önceki aya göre güven endeksleri hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 114,8 iken, Ağustos ayında yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,3 artarak 113,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3 oldu.

PERAKENDE SEKTÖRÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 110,3 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,4 azalarak 123,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86,3 iken, Ağustos ayında yüzde 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 83,0 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,5 artarak 101,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Ağustos ayında girişimlerin yüzde 52,6’sı faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 47,4’ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Temmuz ayında yüzde 26,7 iken Ağustos ayında yüzde 30,5, “talep yetersizliği” Temmuz ayında yüzde 19,2 iken Ağustos ayında yüzde 24,6 ve “diğer faktörler” Temmuz ayında yüzde 22,8 iken Ağustos ayında yüzde 21,0 oldu.

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