Petrol müjdesi için ekinler yok edildi

TPAO'nun şimdiden binlerce dekar ekili araziye zarar verdiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, petrol aranmasına karşı olmadıklarını ancak hasadı beklemeden acele davranılmasının “Acaba müjde peşine mi düşüldü” sorularına neden olduğunu belirtti.

GÜNDEM DEĞİŞTİRME

TPAO'nun Keşan'da bazı yerleşim birimleri ve köylerdeki ekili arazilerde harıl harıl doğalgaz ve petrol aradığını anlatan Gaytancıoğlu, “Halen çalışmalar devam ediyor. Akıllara şu sorular geliyor? AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her ay bir ‘doğalgaz bulundu' müjdesi veriyor. Acaba bu sondajlarla sıkışan ekonomiyi, pandemiyle bunalan ve işsizlik yaratan ülke gündemini değiştirmek, dış politikada sürekli gol yiyen AKP'nin yeni bir oyunu mu” dedi. Gaytancıoğlu, konu hakkında TBMM'ye soru önergesi verdi.