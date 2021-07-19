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Petrolde delta etkisi ve OPEC+ bakanlarının arz kararı fiyatları düşürdü

Birçok ülkede pandeminin devam edeceği endişelerinin artması ve delta varyantının yaygınlaşması, OPEC+ ülkelerinin arz artışı için anlaşması ile birleşince brent petrol'ün varil fiyatı bir günde yüzde 3,3 değer kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:53, 19/07/2021
HaberlerEkonomi
Petrolde delta etkisi ve OPEC+ bakanlarının arz kararı fiyatları düşürdü

Dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın oluşturduğu OPEC+, iç bölünmeleri aştı ve üretimi artırmayı kabul etti. Bu kararın ardından bugün petrol fiyatları keskin bir şekilde düştü.

Birçok ülkede corona virüsü enfeksiyonlarının artması ve delta varyantının yaygınlaşması da ham petrol fazlası endişelerine yol açtı.

GÜNDE 400 BİN VARİL ARTIŞ

OPEC’ten yapılan açıklamada, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği belirtildi.

OPEC+ 10. Bakanlar Toplantısı’nda varılan anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022’den 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

PETROL 70 DOLAR SEVİYESİNE GERİLİYOR

Anlaşmanın ardından bugün içinde brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,32 düşerek 71,15’e kadar geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de  70 doların atlını test etti.

Geçen yıl nisan ayında pandemi etkisiyle 20 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bugün 73,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

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