Petrolde delta etkisi ve OPEC+ bakanlarının arz kararı fiyatları düşürdü

Dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın oluşturduğu OPEC+, iç bölünmeleri aştı ve üretimi artırmayı kabul etti. Bu kararın ardından bugün petrol fiyatları keskin bir şekilde düştü.

Birçok ülkede corona virüsü enfeksiyonlarının artması ve delta varyantının yaygınlaşması da ham petrol fazlası endişelerine yol açtı.

GÜNDE 400 BİN VARİL ARTIŞ

OPEC’ten yapılan açıklamada, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği belirtildi.

OPEC+ 10. Bakanlar Toplantısı’nda varılan anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022’den 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

PETROL 70 DOLAR SEVİYESİNE GERİLİYOR

Anlaşmanın ardından bugün içinde brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,32 düşerek 71,15’e kadar geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70 doların atlını test etti.