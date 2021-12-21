Petrolde omicron dalgalanması sürüyor

Omicron varyantının talep üzerindeki etkisi petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları dün omicron varyantı nedeniyle Avrupa’da başlayan yeni yasakların etkisiyle yüzde 5 düştü. Bugünse petrol kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Petrol fiyatları bugün yatırımcıların, Omicron varyantının hızla yayılması ve ülkeleri talebi daraltabilecek daha katı kısıtlamalar uygulamayı değerlendirmeye yöneltmesiyle ilgili endişelerinin devam etmesine rağmen yükseldi.

DÜŞÜŞ SONA ERDİ

Petrol fiyatları geçtiğimiz iki gün içinde yüzde 5 düştükten sonra 72 doların üstüne tırmandı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bugün artarak 72 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,1 artarak 69,34 dolara yükseldi.

Petrol piyasasındaki düşüşe işaret eden sinyaller, yakın vadede arz fazlasının oluşacağı bir piyasaya işaret ederken bu durum önümüzdeki ay toplanacak OPEC+'nın önlem almasına neden olabilir.

OMİCRON ENDİŞESİ

Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan JTD Energy Services Pte’nin baş stratejisti John Driscoll, “Büyük hikaye gerçekten omicronun yayılmasıdır. Bu her şeyden çok psikolojik bir etki. OPEC+, gerçekten kötüye giderse piyasayı yönetme yeteneğine sahip” dedi.

Petrol fiyatlarının aşağı yönlenmesinde omicron varyantının Avrupa ülkelerinde ve ABD’de hızla yayılmasının akaryakıt talebini düşüreceği yönlü endişeler etkili oldu.

Hollanda’nın Ocak ayına kadar tam kapanmaya gitmesi, İngiltere’nin yeni sınırlamalar getirmeyi tartışması seyahat talebinin düşeceği ve bunun da petrol talebini etkileyeceği endişelerine neden oldu.

‘TALEP YAVAŞLAYACAK’

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kasım ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'nda da, corona virüsü vakalarındaki artışın, başta hava ulaşımı ve jet yakıtı talebi olmak üzere küresel petrol talebini yavaşlatması beklentileri yer aldı.

Söz konusu yavaşlama nedeniyle ajans, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü, bu yıl ve gelecek yıl için bir önceki rapora göre 100 bin varil düşürdü. Böylece, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 367 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 193 bin varil olması bekleniyor. Talebin, gelecek yıl ise günlük 3 milyon 341 bin varil artışla 99 milyon 534 bin varile ulaşarak, salgın öncesi seviyelerine dönmesi öngörülüyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Rapora göre, salgının ortaya çıktığı 2020'de günlük 90 milyon 826 bin varile kadar gerileyen küresel petrol talebi, 2019'da 99 milyon 549 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti. Petrol talebinde bu yıl günlük 35 milyon 618 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 148 bin varille ABD ve 13 milyon 717 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl da Asya Pasifik Bölgesi'nin konumunu güçlendireceği ve bu sıralamanın değişmeyeceği öngörülüyor.

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