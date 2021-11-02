Pfizer 2021 gelir tahminini yükseltti: Aşı gelirleri 36 milyar dolara çıkabilir

Küresel ilaç devi Pfizer, ABD'nin çocuklara aşı izni vermesi üzerine yıl sonu gelir tahminlerini yükseltti.

Sozcu.com.tr

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BionTech şirketi ile birlikte corona virüsü aşısı üreten küresel ilaç devi Pfizer, 2021 aşı teslimatı tahminini artırdı. Şirketin son tahmini, temmuz ayındaki tahmininden 200 milyon daha fazla oldu.

Pfizer, 2021 için toplam 2,3 milyar doz teslimat beklediğini açıkladı. Bu tahminle beraber aşı için toplam 2021 gelirinin 36 milyar dolar olması bekleniyor.

İZİNLER TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Tahminlerin artmasında Cuma günü, ABD sağlık otoritelerinin 5-11 yaş arası çocuklar için aşı yapılmasını onaylaması rol oynadı. Son izinle birlikte 28 milyon genç Amerikalının yakında aşı olmasının önünü açıldı.

Duyuru üzerine Pfizer hisseleri de yükseldi. Pfizer hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,9 artışla 44,92 dolara yükseldi.

AŞI SAYESİNDE PARA BASTILAR

Şirketin son çeyrek geliri önceki yılın 2 katına çıkarak 24,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu miktarın 13 milyar dolar corona virüsü aşısına bağlı gelirlerden kaynaklanıyor. Şirketin bu dönemdeki kârı ise önceki yıl aynı dönemde elde edilen gelirin 5,5 katına çıkarak 8,1 milyar dolara yükseldi.

Pfizer’in finansal performansının aşı sayesinde gelişmesi, kârların halk sağlığının üzerinde olduğu iddiasıyla sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi.

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