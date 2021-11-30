Reklamların Türkiye ekonomisine katkısı ortaya çıktı

Her 1 TL'lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağladı

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Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) tarafından kurulan DPİP’in yaptığı Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Buna göre;

– 2020 yılında Türkiye’de toplam 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağlayarak değer oluşturdu.

– Reklam ve medya yatırımları 2020’de Gayrisafi Yurt içi Hasıla’ya doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,73’lük (340 milyar lira) katkı sağladı.

– Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından 38 ülke içerisinde 31’inci büyük pazarı konumunda bulunuyor.

– Türkiye’nin toplam reklam hacmi içindeki payı yüzde 0,33. Bu oran, en büyük 38 pazar içindeki en düşük oran. Yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli bulunuyor.

– 2014 yılından bu yana sektörde girişim sayısı yüzde 2,26 artarken, maaş ve ücretler toplamı ise yüzde 11,57’lik yıllık bileşik büyüme gösterdi.

Araştırmanın açıklandığı basın toplantısında konuşan ve “Bu çalışma Türkiye’de ilk ve tek. Çok emek var” diyen DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, “Güzide sektörümüz, yüksek büyüme potansiyeli değerlendirilerek sürdürülebilir konuma getirilmeli. Bundan sonra sanıyorum DPİP, dijitalleşme hızı doğrultusunda diğer mecraları da içine alarak sektörün federasyonu haline gelecek” dedi.