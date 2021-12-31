Resmi Gazete’de yayımlandı! Varlık Barışı uzatıldı

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.

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Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan “Varlık Barışı” uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 6’ncı mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022’ye kadar uzatıldı.