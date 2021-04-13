Rusya’nın aldığı kararın Türkiye’ye maliyeti 1.5 milyar dolar

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın yaptığı açıklamayla iki ülke arasındaki tarifeli ve charther uçak seferleri 15 Nisan-1 Haziran 2021 döneminde tek taraflı olarak durduruldu.

Alınan karara göre tahliye seferleri düzenlenmesi amacıyla sadece Moskova-İstanbul arasında haftada iki uçak seferi düzenlenmesine izin verilecek.

Rusya Federasyonu hükümeti tarafından alınan karara gerekçe olarak Türkiye'de vaka sayısındaki hızlı artış ve mutasyonlar gösterildi.

ERESİN: TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN SARSICI OLDU

Karara yönelik değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Ülkemizdeki vaka artışları sonrasında sektör olarak bu yönde gelişmeleri bekliyorduk. Halihazırda bazı ülkeler ve hava yolu şirketleri ülkemize olan seferleri durdurdular.

Rusya'nın aldığı bu karardan sonra, vaka sayılarının bu şekilde olması nedeniyle diğer birçok ülkenin de benzer kararlar alması muhtemel. Sektörü kısa vadede daha da zora sokacak olan bu kararın tam da tatil bölgelerinde yaz sezonunun açılması yönünde planların yapıldığı bir döneme denk gelmesi turizm sektörü için çok üzücü ve sarsıcı oldu.” dedi.

“OTELLER KAPALI KALMA KARARI ALIYORLAR”

Ekonomik ve sosyal açıdan gerek çalışanları gerekse işverenlerin çok zorlu bir yılı geride bıraktığı turizm sektörünü, bu kararlardan sonra daha da zorlu bir süreç beklediğini ifade eden Eresin, “Faaliyetlerine geçici olarak ara veren birçok otel, sezonla birlikte yeniden açılma planlarını da iptal ederek kapalı kalma kararı almaya başladı. Şimdi tüm umudumuz, hükümetimiz tarafından Kısa Çalışma Ödeneği'nin tekrar devreye alınması başta olmak üzere işletmelerin vergisel ödevlerinin ötelenmesi, KGF, banka kredileri gibi finansman sorunlarının acil eylem planı kapsamında çözüme kavuşturularak geleceklerini teminat altına alacak uygulamaların devreye sokulması yönünde olacak” dedi.

1.5 MİLYAR DOLAR KAYIP

Rusya Federasyonu hükümetinin aldığı tek taraflı kararın sadece Türk turizmini değil Rusya'da faaliyet gösteren turizm işletmelerini de olumsuz etkileyeceğini belirten Başkan Eresin, “Rusya'nın önde gelen turizm otoritelerinden Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), uçuş yasağı getirilen 15 Nisan-1 Haziran döneminde 533 bin tur paketinin satıldığını ve bunun Rus turizm endüstrisine yaklaşık 420 milyon dolar zarar vereceğini, tur satın alan binlerce kişinin iptaller nedeniyle ödedikleri paraları geri alabilmek için tur operatörlerine başvurduğunu açıkladı.

TÜROB olarak alınan kararın, Rusların en fazla tatile çıktıkları ‘Mayıs Bayramı’nı da kapsayan yasaklamalardan tur operatörleri aracılığıyla paket turlar ve başta Antalya olmak üzere İstanbul ve Kapadokya dahil bireysel seyahat eden yaklaşık iki milyon turist ve 1.5 milyar dolar turizm geliri kaybına yol açacağını tahmin ediyoruz. Bu gelişme 2021 turizm geliri ve turist sayısını da maalesef olumsuz yönde etkileyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

İŞLER: SEKTÖR 2021 YILINI DA KAYBETMEYİ KALDIRAMAZ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

2020 yılını kredi çekerek borçla döndüren turizm sektörünün 2021 yılını da kaybetmeyi kaldıramayacağını vurgulayan ve

Rusya'nın aldığı kararın siyasi olduğu görüşünde olan İşler, 55 bin civarındaki vaka sayısının da Rusya'nın eline koz verdiğini dile getirdi.

Rusya'nın uçuşları durdurduğu 15 Nisan-1 Haziran dönemi için yapılan 533 bin rezervasyonunun ne kadarının ileri tarihe öteleneceğinin ne kadarının iptal edileceğinin henüz belirsiz olduğunu, bu anlamda Türkiye'nin toplam zararını tespit etmenin henüz mümkün olamayacağını belirten İşler, kabinenin bugün açıklayacağı kararlar ve Sağlık Bakanı ile Turizm Bakanı'nın Rus yetkililerle görüşmelerinin 1 Haziran sonrası için belirleyici olacağını vurguladı.

“AVRUPA’DAN DA REZERVASYONLAR DURDU”

Vaka sayılarının artmasıyla Avrupa pazarından da rezervasyonların durduğunu belirten İşler, “2021 yılını kurtarmak için Ramazan’da ve bayramda kapalı kalıp bedel ödememiz gerekiyorsa bu bedeli öderiz ancak hazirana kadar vaka sayılarının düşmesi gerekiyor. Bu dönemde kadar da kısa çalışma ödeneği tekrar devreye sokulmalı” dedi.

2020'nin ardından 2021 sezonunu da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten İşler, Rusya'nın kararının Ukrayna kriziyle bağlantılı olduğuna işaret ederek “Turizm sektörü müsebbibi olmadığı sorunların mağduru oluyor. Turizm üzerinden Türkiye'ye ayar veriliyor” dedi.

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