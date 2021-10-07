Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor

Sabancı Holding sigara ve tütün faaliyetlerini 2.89 milyar TL'ye Philip Morris'e satmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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Sabancı Holding, sigara ve tütüncülük faaliyetlerini yürüten iki şirketteki paylarının tamamını 2.89 milyar liraya Philip Morris Products’a satmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Rekabet Kurumu’nun onay vermesi halinde satış anlaşması yapılacak.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Açıklamaya göre, onayın ve bazı diğer koşulların yerine getirilmesinin ardından Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ’deki Sabancı Holding paylarının tamamı Philip Morris Products’a devredilecek.

Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. (REUTERS)



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