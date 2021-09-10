Sadece 3 saniye göründü: Dudak kremi markası, ünlü Kore pop grubu BTS sayesinde satışlarını katladı

Ünlü Kore pop grubu BTS'nin bir kamera arkası videosunda, bir sanatçının 3 saniyelik dudak kremi sürdüğü görüntünün yayılması, kozmetik markasının satışlarını patlattı. Pek çok internet sitesinde ürünün satışları dakikalar içerisinde tükendi.

Sozcu.com.tr

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BTS üyesi Kore pop sanatçısı Taehyung’un (V), ISOI isimli bir Kore kozmetik markasının ürününü dudağına sürdüğü videonun sosyal medyada yayılmasının ardından firmanın stokları saniyeler içinde tükendi.

Marka sosyal medya üzerinden sanatçıya teşekkür etti.

3 SANİYELİK ETKİ

Bir klibin kamera arkası görüntülerinde yayınlanan 3 saniyelik görüntüde V, kendisine dudak kremi sürerken görüldü.

Bunu fark eden hayranlar ise ürünün markasını ve modelini bulup internet sitelerinden satın almaya başladı. Markanın isminin forumlarda ve sosyal medyada yayılmasının ardından ürünler dakikalar içinde tükendi.

Satışların ardından yerel bir marka olan ISOI sanatçıya teşekkür etti. Konu ile ilgili açıklama yapan marka satışlarındaki ani yükseliş karşısında şok olduklarını belirtti.



Yurtdışındaki satış sitelerinde stokları tükenen ürünün Kore’de hala satışı bulunuyor.

KORE EKONOMİSİNDE BÜYÜK PAY SAHİBİ

Kore dalgası anlamına gelen Hallyu, sayesinde Kore, 2019 yılında yurtdışından 12,3 milyar ABD doları değerinde gelir elde etti.

Hallyu, Kore dramaları, Kore popu gibi popüler kültür ürünlerinden oluşuyor ve dünya üzerinde yüz milyonlarca takipçisi var. Bu kültür ihracatı Kore’nin milli gelirinde önemli bir pay sahibi.

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