Sakarya gaz sahası için İngiliz ve Fransız şirketlerle anlaşma

Sakarya doğalgaz sahasının geliştirilmesi için TPAO ile Subsea 7 ve Sclumberger arasında anlaşma yapıldı.

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Deniz ve denizaltı enerji projelerine mühendislik hizmetleri veren İngiliz Subsea 7 şirketi ve Fransız Sclumberger konsorsiyumu, Sakarya doğalgaz sahasının geliştirilmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile anlaşma yaptı.

Subsea 7 tarafından yapılan açıklamada Subsea 7’a düşen işin 750 milyon doların üzerinde büyüklükte olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre anlaşma su altı imalat tesislerini, erken dönem üretim tesisinin çeşitli işlerini ve 170 km deniz altı boru hattı döşenmesini içeriyor.

Hükümet 2020 yılının Ağustos ayında Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda Tuna-1 Kuyusu’nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini duyurmuştu. Sakarya gaz sahası lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında bulunuyor. (REUTERS) İlginizi Çekebilir Merkez'in faiz indirimi mevduatı vurdu, kredileri düşürmedi: İşte nedenleri...