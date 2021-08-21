Salgında milyonlar yoksullaşırken 112 bin yeni milyoner doğdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Covid-19 salgını ile birlikte hem sağlığın hem de gelir dağılımının ciddi anlamada bozduğunu savunarak, “Pandemi nedeniyle milyonlarca çalışanın emeği üzerinden yeni milyonerler yaratıldı. Salgın sürecinde 112 bin yeni milyoner doğdu, buna karşılık 7 milyon 985 bin çalışan daha fazla yoksullaştı’’ diye konuştu.

BAŞAK KAYA

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Ağbaba yaptığı açıklamada “Mart 2020 tarihinden, Haziran 2021 tarihine kadar geçen sürede sadece 7 milyon 985 çalışan gelir kaybına uğrarken, bu süreçte milyoner sayısı ise 112 bin kişi arttı. Pandemi de milyonlarca çalışanın emeği üzerinden adeta yeni milyonerler yaratıldı” dedi.

358 BİN OLDU

BDDK verilerine göre, salgının henüz yeni başladığı mart ayında Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 246 bin 136 milyoner varken bu sayının Haziran 2021 itibarıyla 112 bin kişi artarak 358 bin 760 kişiye çıktı.

Ağbal, “Milyonerlerin hesabındaki miktar ise bu 15 aylık süreçte 681 milyar TL arttı ve 2 trilyon 227 milyar TL'ye yükseldi. 112 bin milyonere karşılık, 7 milyon 985 bin çalışan gelir kaybına uğradı” ifadelerini kullandı.

7.9 milyon kişiye gelir kaybı yaşadı

Salgın sürecinde kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkartıldığı için işsizlik ödeneği alan çalışan sayısı toplamda 7 milyon 985 bin kişi oldu. CHP'li Veli Ağbal, “Bu da demek oluyor ki; 7 milyon 985 bin kişi normal aldığı ücrettin altında ücret aldı ve gelir kaybına uğradı. Yurtiçi ve yurtdışı milyoner sayısı bu dönem gelirlerini 681 milyar TL arttırırken, dar gelirli çalışanlara ise kendi fonundan düşen miktar ise sadece 56.3 milyar TL oldu” dedi.