Samsun’da kiralar iki katına çıktı: 2 bin 500 TL’den aşağı ev bulmak zor

Samsun'da ev kiraları son bir yılda yüzde 33-66 aralığında zamlandı. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, bazı ilçelerdeki artışın iki katına çıktığını, bunun inşaat malzemelerindeki artışla açıklanamayacağına dikkat çekerek fırsatçılık yapıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ülke genelinde kiralara yapılan ciddi zamlar tüm hızıyla sürüyor. TÜİK verilerine göre kira fiyatları 2020-2021 Ağustos aralığında ülke genelinde yüzde 11 zamlanarak 1200 TL’ye çıktı. Ancak çeşitli illerden gelen kira fiyatlarındaki artış oranları çok daha yüksek.

Sinop’ta, durdurulan imar planı sonrası son bir yıllık kira artışlarının yüzde 50’yi bulduğu belirtilirken, şimdi de yeterli konut arzı olmaması, talebin artması ve inşaat maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle Samsun’daki kiraların 2 bin 500 TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, ildeki ev kiralarının son bir yılda yüzde 33 ila yüzde 66 aralığında zamlandığını duyurdu. Zammın gerekçesinin sadece inşaat malzemelerindeki pahalılıkla açıklanamayacağına dikkat çeken Oral, “Fırsatçılık yapılıyor” diye konuştu.

Özellikle Atakum ilçesinde ev kiralarının iki katına çıktığına dikkat çeken Oral, “Bu ilçede 2 bin, 2 bin 500 TL’den aşağıya ev bulmak zor hale geldi. Buralarda kira fiyatları 1250-1500 TL’den yukarı çıkmıyordu. Burada bir fırsatçılık var” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE EV BULMAK DAHA DA ZORLAŞACAK

Samsun’daki konut arzının azaldığını, mevcut arzın artık yetersiz kaldığını söyleyen Oral, fiyatlardaki artışın bir nedeninin de bu olduğuna işaret etti. Oral, “Samsun eskiden göç veriyordu, şimdi ise göç alıyor. Piyasanın hareketlenmesi için kredi faizlerinin düşürülmesi lazım” diye konuştu.

Samsun’da iki devlet üniversitesinin olmasının da artan kira fiyatlarında etkili olduğunu ifade eden Oral, yüz yüze eğitimin de başlayacak olmasıyla kiralık evlere olan talebin artacağını dile getirdi.

“Samsun’da her yıl on binlerce öğrenci eğitim görmek için şehre geliyor” diyen Oral, şöyle devam etti:

“2019-2020 sezonunda pandemiden dolayı okullar kapalı olduğu için özellikle 1+1’ler boş bekliyordu. Hiç kimse doğru dürüst kiraya veremiyordu. Şimdi yüz yüze eğitimle birlikte kiralık daireye talep artacak. Kiralık ev bulmada ve fiyatlarda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum.

Geride üretim olmayınca, eldeki mevcut olan dairelerin yeterli olmayacağı kanısındayım. Tabii, bununla ilgili sıkıntılar var. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Bu nedenle yeterince konut üretimi yapılmıyor. Yine ev sahipleri fırsatçılık yapmamalı.”

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