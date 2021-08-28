Samsun’da toplu ulaşıma ‘toplu zam’

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Dolmuş ücretleri 3.5 TL'den 4 TL'ye, öğrenci ücreti ise 3 TL'den 3.5 TL'ye yükseldi. Okul servis ücretleri de yüzde 16 zamlandı.

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Samsun’da toplu ulaşım fiyatlarına zam geldi. Dolmuş, halk otobüsü, tramvay ve öğrenci servisi ücretleri yüzde 14-16 aralığında zamlandı.

Zam kararının ardından yeni ücret tarifeleri de bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Buna göre, Samsun'da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dolmuş hatlarının ücreti tam kişi 3.5 TL'den 4 TL'ye, öğrenci ücreti ise 3 TL'den 3.5 TL'ye yükseldi. 3 TL olan halk otobüsü fiyatı 3.5 TL'ye çıkarken servis ve tramvay ücretleri de aynı oranlarda zamlandı.

VATANDAŞ TEPKİLİ: NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK

Alınan zam kararının ardından konuşan 2. Hat dolmuş şoförü Selamet Yamanoğlu, “Şu anda yapılan zam piyasa şartlarına göre kurtarmıyor. Önceden mazotun litresi 2.5 TL iken yolcu ücreti de 2.5 TL'ydi. Şu anda mazotun litresi 7 TL'yi geçmesine rağmen yolcu ücreti 4 TL oldu. Kurtarmıyor ama olana ‘bereket' diyeceğiz” dedi.

Aynı hatta dolmuşçuluk yapan bazı şoförler ise, “Şu anda 4 TL yapılması bence aceleci bir karar oldu. Biraz daha beklenebilirdi. Yolcular bu durumdan şikayetçi değil. Hatta ‘geç bile kaldınız’ diyorlar” diye konuştu.

Yapılan zamlara tepki gösteren vatandaşlar ise, “Şu anda dolmuşa bindik. 3.5 TL'lik dolmuş ücreti 4 TL olmuş. Çok zam geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ekmeğe, dolmuşa, otobüse, tramvaya zam geldi” şeklinde tepki gösterdiler.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE YÜZDE 16 ZAMLANDI

Diğer yandan, öğrenci servislerine de yüzde 16 oranında zam geldiğini ifade eden Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, “Biz yüzde 20 oranında zam talep etmiştik. Karar UKOME'den yüzde 16 olarak geçti” dedi.

Zamla birlikte en yakın mesafe okul servisi ücreti 270 TL'den, en uzak mesafe okul servisi ücreti ise 730 TL'den başlayacak. (İHA)



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