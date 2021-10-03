Sanayici 2 gün kirletti, 1 yılda temizleyecek

Ankaralı 150 sanayici, Antalya’da 2 gün süren toplantıda atmosfere saldıkları 126 ton karbondioksiti bertaraf etmek için Ankara’da 200 bin dolarlık çevre yatırımı yapacak.

Erdoğan SÜZER

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Ankara Sanayi Odası (ASO) gelecekte ihracatın önüne çıkacak en büyük engel olarak gösterilen ‘karbon ayak izi' sorununa dikkat çekmek için karbon ayak izi silme operasyonu gerçekleştirdi.

ASO, Antalya'da düzenlediği meslek komiteleri toplantısında atmosfere salınan karbondioksiti OSB'ye güneş enerjisi kurarak sıfırladı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yakın gelecekte karbon ayak izini silmeyen sanayicilerin AB ülkelerine ihracat yapmakta zorlanacağı uyarısında bulundu.

2 GÜNLÜK İZ 1 YILDA SİLİNİYOR

ASO, her yıl düzenlediği meslek komiteleri toplantısını bu yıl Antalya'da gerçekleştirdi. Her mesleğin kendine özgü sorunlarının tartışıldığı toplantıya 150'ye yakın sanayici katıldı.

ASO, bu toplantı nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit gazını ölçtürdü. Hesaplama sonucunda, katılımcıların Ankara'dan Antalya'ya ulaşımından oteldeki faaliyetlerine kadar tüm hareketleri nedeniyle atmosfere 126 ton karbondioksit gazının salındığı belirlendi.

ASO, karbon ayak izi olarak da ifade edilen bu miktardaki gazın bertarafı için Ankara'daki ASO 2'nci OSB'ye güneş enerjisi kurma kararı aldı.

200 bin dolara mal olacak bu yatırımla OSB'deki cami ve idare binalarının elektriği doğalgaz yerine güneşten sağlanacak ve böylece Antalya'da 2 günde salınan karbonun ayak izi 1 yılın sonunda silinmiş olacak.

AYAK İZİNİ SİLMEYENE İHRACAT ZOR

ASO Başkanı Özdebir, Türkiye'de ilk defa bir toplantıda ortaya çıkan karbon gazını sıfırlayarak örnek olmaya çalıştıklarını belirtirken, üretim sürecinde ortaya çıkan karbon ayak izini silmeyen sanayicilerin AB'ye ihracatta devasa karbon vergileri ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Toplantıda, uyum sağlayamayan ihracatçılara AB gümrük kapısında ton başına 25 dolar, toplamda da 4-5 milyar dolarlık karbon cezası kesilebileceği belirtildi.

EKONOMİDE RİSK ARTIYOR

ASO Başkanı Özdebir, pandemi sonrası dünya genelinde bol para döneminin sonuna yaklaşıldığını, bunun da ekonomiye yönelik risk algısını artırdığını söyledi.

Türkiye'de risk algısı ve belirsizliklerin hâlâ yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Özdebir, “Merkez bankalarının kararları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlikler ve yüksek risk algısı her geçen gün artarken, ekonomi politika yapıcıların uygun bir ekonomi politikası formüle etmesini zorlaştırıyor. Ekonomimiz aynı anda hem yüksek faizin hem de yüksek kurun kıskacında kalmıştır” dedi.

Özdebir, çifte kıskaç nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığını, üretim ve ihracatın zorlaştığını belirtirken üretime dönük somut teşviklerin devreye alınması gerektiğini söyledi.