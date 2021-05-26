Sanayiciden ponzi tuzağı uyarısı

Hükümet destek adı altında birbiri ardına kredi paketleri açıklarken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kredilerin firmaları hızla borç batağına doğru sürüklediği uyarısında bulundu. Borcu borçla çevirmeye çalışan firmaların artık sürdürülemez bir noktaya yaklaştığını belirten Özdebir, bu durumu ilk etapta kazandırıyormuş gibi görünüp sonunda batışa sürükleyen ve saadet zincirini andıran ‘Ponzi vurgununa’ benzetti. Özdebir, firmalar batmadan acilen önlem alınması talebinde de bulundu.

PONZİ FİNANSMANI

ASO’nun Mayıs ayı Meclis toplantısında konuşan Başkan Özdebir, son dönemde sanayicilerin borcu borçla büyüterek üretime devam ettiğini, bu firmaların cirosunun artmış gibi göründüğünü, ancak borcunun katlanarak büyüdüğünü söyledi.

Bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını belirten Özdebir, “Mevcut durumun ekonomi teorisindeki karşılığı Ponzi finansmanıdır. Ponzi finansmanında, çoğu zaman nakit çıkışları nakit girişlerinden fazladır. Katılımcılar sürekli yeniden borçlanmak zorunda oldukları için para piyasalarındaki olumsuz koşullardan yüksek ölçüde etkilenirler. Veriler, Türkiye'deki firmaların ağırlıklı olarak Ponzi finansman yapısında olduğunu, borcu borçla çevirdiğini ve bu çevrimin sürdürülemez duruma yaklaştığını ortaya koymaktadır” dedi.

BORÇ ARTIRAN DESTEK!

ASO Başkanı Özdebir, son dönemde uygulamaya konulan teşvik paketlerinin daha çok kredi kanalı ile gerçekleştiğini belirtirken, “Destek mekanizması devreye girdiğinde hep aklımıza kredi geliyor. Kredi kullanarak üretim gücünü korumaya çalışan firmalar son dönemde işletme bilançolarında ciddi bozulma ile karşı karşıya kaldı” dedi. Eski kredilerin vadesinin gelmesiyle sanayicinin nakit sıkıntısının arttığını anlatan Özdebir, “Uygulamaya konulan teşvikler daha çok borcu arttıran destekler şeklinde gerçekleşti. Sanayiciler olarak isteğimiz borcu arttıran değil borcu azaltıcı desteklerin devreye girmesidir. Krediden ziyaret vergisel teşviklerin devreye girmesi biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi için gerekli şarttır” dedi.

DÖVİZ ÜRETİMİ VURUYOR

Başkan Özdebir, son dönemde emtia, ara mal ve yarı mamul ürünlerde döviz bazındaki artışların sanayicinin üretim gücünü önemli ölçüde azalttığını, üstelik sanayicinin iç piyasada ara malı bulmakta zorluk yaşadığını söyledi. Özdebir, bazı stratejik sektörlerde hammadde ihracatına kısıtlama getirilmesini istedi.

Ponzi finansman, kaynak ihtiyacının borçla karşılanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine dayalı sahtecilik ve iflasa eğilimli bir finansman modeli olarak biliniyor…

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