Sanayide üretim ve verimlilik arttı, reel birim ücretler azaldı

Pandemi yılı olan 2020’de Türkiye’de çalışılan toplam saat bir önceki yıla göre azalsa da üretim artarken, reel ücretler azaldı.

İktisatçı Zafer Yükseler’in TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2020 yılı genelinde sanayide çalışılan saat yüzde 5,1 oranında geriledi. Buna karşın üretim yüzde 2,2 oranında artarken, saatlik işgücü verimi de yüzde 7,9 yükseldi.

REEL BİRİM ÜCRET YÜZDE 3,2 GERİLEDİ

İşgücü maliyetindeki ortalama artış tüketici enflasyonunun (TÜFE) üzerinde olmasına karşın, iş gücü verimliliğindeki artış nominal birim ücret artışını sınırladı ve 2020 yılı genelinde nominal birim ücret yüzde 8,5 yükseldi.

Böylece TL cinsinden reel birim ücret TÜFE'ye göre yüzde 3,2 geriledi.

Dolar ve Euro kurunda 2020 genelinde ortalama artış, sırasıyla, yüzde 23,5 ve yüzde 23,9 olurken, 2020 yılında dolar ve euro cinsinden reel birim ücretlerde yüzde 10'un üzerinde bir düşüş gerçekleşti.

SON ÇEYREKTE REEL ÜCRET KAYBI DAHA YÜKSEK

2020 yılı son çeyreğinde sanayi sektöründe çalışılan saat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarken, üretim endeksi yüzde 10,2 oranında arttı. Böylece, saatlik işgücü verimindeki artış yüzde 8 oldu.

Aynı dönemde iş gücü maliyetindeki artış ise yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. İşgücü verimine göre düzeltilmiş nominal birim ücret artışı ise (iş gücü maliyeti/iş gücü verimi) yüzde 4,9 oldu.

Bu dönemde tüketici enflasyonu yüzde 13,5 olurken, sanayi sektöründe TL cinsinden reel birim ücret yüzde 7,6 oranında geriledi. Aynı dönemde Dolar cinsinden reel birim ücret yüzde 22,8, euro cinsinden reel birim ücret ise yüzde 26,6 oranında düşüş gösterdi.

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