Saray’ın müteahhidine davet ile bir ihale daha…

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Millet Kütüphanesi, Okluk Yazlık Sarayı, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat, İkitelli şehir hastaneleri, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane projeleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kuzey Marmara Otoyolu…

Toplam değerleri onlarca milyar lirayı aşan tüm bu projeler Rönesans İnşaat'ın devletten aldığı ihalelerden bazıları..

Geçtiğimiz hafta 320 milyon liralık Hava Harp Okulu ihalesini alan şirkete dev bir ihale daha verildi.

İzmir'de 30 Ekim’de meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölge, İzmir’in Bayraklı ilçesinde inşa edilecek konut projesi “Saray Müteahhidi'ne gitti.

910 KONUT 132 DÜKKAN

“İzmir Bayraklı İlçesi, Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3 Bölge 910 Adet Konut ve 132 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için yaklaşık maliyet 450 milyon TL olarak hesaplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ihale rekabete kapalı 21b Pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.

ÖZEL OLARAK DAVET EDİLDİ

Kimseye duyurulmadan özel olarak davet edilen şirketler arasında, kapalı kapılar arkasında yapılan ihale yöne Rönesans'a verildi.

ŞUBAT 2022’DE BİTECEK

Sonuç ilanı bugün duyurulan ihalenin sözleşmesi 9 Şubat'ta imzalandı. Buna göre inşaatın tam bir yılda tamamlanması öngörüldü.

ÜLKER’DEN SONRA EN ZENGİN

Forbes Türkiye’nin Türk milyarderler listesinde Murat Ülker’den sonra ikinci sırada Rönesans Grubu’nun patronu Erman Ilıcak yer alıyor. Rönesans’ın 2020 serveti 3.2 milyar dolar olarak açıklandı.

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