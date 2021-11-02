Sebze fiyatlarındaki artış son 6 yılın en yüksek seviyelerinde

Antalya Ticaret Borsası'nın 2021 Ekim verilerine göre, kentteki hallerde satılan sebze fiyatları yıllık yüzde 58,5 zamlandı. Bu artışın, son 6 yılın en yüksek ikinci ekim ayı artışı olduğu belirtildi. Ekimde domatesteki yıllık zam ise yüzde 64'ü buldu.

Sozcu.com.tr

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Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2021 Ekim’e ilişkin Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Buna göre, Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.40 artarken, fiyatı ise yıllık yüzde 63.98 yükseldi. Bu artışın, son 6 yılın en yüksek üçüncü ekim ayı artışı olduğu belirtildi.

Sebzede miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 21.71 artarken, sebze fiyatları yüzde 58.58 arttı. Bu artışın da son 6 yılın en yüksek ikinci ekim ayı artışı oldu.

Meyvede ise geçen yıla göre miktar yüzde 39.08 artarken, fiyat yüzde 7.10 artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış ise son 6 yılın en düşük ikinci artışı oldu.

AYLIK MİKTAR ARTIŞLARI YÜZDE 45’E YAKLAŞTI

ATB’nin internet sitesinde paylaşılan ekim ayı endekslerine göre, aylık bazda miktarlar domateste yüzde 21.88, sebzede yüzde 44.65 ve meyvede ise yüzde 28.71 arttı.

Son üç yılın ekim ayları itibarıyla domateste aylık değişim, miktarda 2020’ye yaklaşırken fiyatta ise 2019’a yaklaştığı belirtildi.

Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endeksleri değişimi ise, ekimde 2019 ve 2020 yıllarının ortalamasında gerçekleşti.

Sebzedeki aylık değişimler, miktar itibarıyla mevsimsel eğilimlere uyumlu seyrederken, aylık fiyat değişimlerinde son üç yıldaki en az dalgalı yılını yaşadı.

Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 Ekim endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine göre rekor değişimler gösterdi.

Miktardaki artış, ekim aylarının rekoru oldu. Buna karşın fiyattaki aylık değişim ise nispi düşüş yönünde gerçekleşti. Ekim ayında miktardaki rekor artışa rağmen fiyattaki düşüş, geçmiş yıllardan daha düşük oranda fiyat düşüşüne yansıdı.

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