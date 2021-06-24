Şehir hastanelerine ‘Kilitleriz’ tehdidi

Para yutan şehir hastanelerinde rant savaşı patlak verdi. CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanesi müteahhitlerinin 5 yıllığına aldıkları bol kazançlı destek hizmet sözleşmelerinin dolmasına 6 ay kala kriz çıkarıp, “İşi bize tekrar vermezseniz hastanelerdeki işleri kilitleriz, kimse sağlık hizmet alamaz” tehdidinde bulunduklarını söyledi.

BAKAN SÖZ VERMİŞTİ

Devletin müteahhitlere 100 lira ödediği işleri müteahhitlerin 25 liraya taşeronlara yaptırdığını belirten Şahin, “5 yıllık rantın sonu gelince müteahhitler devleti tehdit etmeye başladı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı konuşmada, 5 yılın sonunda müteahhitleri aradan çıkarıp röntgen, laboratuvar, fizik tedavi, yemek, temizlik gibi destek hizmetlerini rekabete açarak ucuzlatacaklarını söylemişti. Hükümet, devleti 25 yıl boyunca para ödemeye mahkum eden sözleşme detaylarını ‘ticari sır' gerekçesiyle açıklamazken, CHP'li Şahin, milletten saklanarak imzalanan gizli sözleşmeleri bulduğunu söyledi.

Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın hastane müteahhitlerine ‘kira' ve ‘hizmet bedeli' adı altında iki ayrı ödeme yaptığını, hizmet bedeli sözleşmelerinin her 5 yılda bir yenilenmesi gerektiğini belirtti.

5 YILLIK AYRICALIK BİTİYOR

Şehir hastanelerinde asıl büyük kazancın görüntüleme, laboratuvar, kemoterapi ilaç hazırlama, fizik tedavi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon gibi tıbbı destek hizmetleriyle yemek, temizlik, güvenlik, çamaşır, otopark, çevre düzeni gibi destek hizmetlerinde döndüğünü belirten Dr. Şahin, “Elimize ulaşan gizli kapaklı sözleşmelerden anlıyoruz ki; bu işler ilk 5 yıllık süre için müteahhitlere bir anlamda ayrıcalık olarak verilmiş. 5 yılın sonunda müteahhitlerden alınıp, 5'er yıllık dönemlerle yeniden rekabete açılması ve en uygun teklifi veren firmalara devredilmesi öngörülmüş. Ancak müteahhitler bu devasa rantı bırakmak istemiyor” dedi.

İŞTE BÜYÜK RANT ÇARKI

Dr. Fikret Şahin, “Devlet MR, film, kan ve idrar testleri gibi tıbbı destek hizmetleriyle yemek, temizlik, güvenlik gibi işler için müteahhitlere yılda örneğin 100 lira veriyor. Müteahhit, bu işi sağlık yatırımları A.Ş diye bir taşerona 50 liraya devredip havadan 50 lira kazanıyor. Alt şirket de alt taşeron şirkete işi 25 liraya yaptırıp 25 lirayı cebe atıyor. Böylece aslında 25 liralık iş için devletin bütçesinden 100 lira çıkıyor” dedi.

Tehdit sökerse fatura kabaracak

Dr. Fikret Şahin, müteahhitlere hizmet bedeli adı altında 4 yılda 6.8 milyar ödendiğini, bu yıl da 6.4 milyar lira ödeneceğini söyledi. 2017'de hizmete açılan Mersin, Isparta, Yozgat ve Adana şehir hastanelerinde 5 yıllık sürenin 2022 başında dolacağını hatırlatan Şahin, Bakanlığın, müteahhitlerin yerini alacak firmaları belirlemek için Kamu İhale Kanunu dışında ve herkese açık olmayan ‘Ek-17 Pazar Testi Prosedürü' üzerinden görüşmelere başladığını bildirdi. Dr. Şahin, “Bakanlıkla 2 aydır pazarlık yürüten işletmeci firmaların ballı yüksek fiyatların devam etmesi için devleti tehdit ettiğini öğrendik. Bakanlık tehdide boyun eğerse halkımız 5 yıl daha ağır fatura ödemek zorunda kalacak” dedi.