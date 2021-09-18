Şehirler bitti, şimdi de köyleri imara açıyorlar

Köylerde yerleşik alan sınırı 100 metreden 300 metreye çıkarılıp yapı yoğunluğu arttırıldı. Tarla, bağ ve bahçeler evlerle dolacak, köylerde şehir yoğunluğu oluşacak.

Erdoğan SÜZER

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İmar değişiklikleriyle şehirleri binalara boğan iktidardan şimdi de köylerdeki yeşil alanları betona dönüştürecek bir adım geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, 30 büyükşehir belediyesinin sınırları içinde bulunan kırsal yerleşik alan sınırını 100 metreden 300 metreye çıkardı. Ayrıca köylere dışarıdan isteyen herkesin ev yapmasının önü de iyice açıldı. Üstelik bu değişiklikler, köylerdeki nüfusun giderek azaldığı bir dönemde yapıldı.

Köyleri adeta küçük şehirlere dönüştürecek düzenlemelerin iptali için jet hızıyla Danıştay'a dava açıldı. İtiraz dilekçesinde köy hayatı, tarım, yayla, kıyı ve ormanların geleceğine yönelik çok ciddi endişeler dile getirildi.

AYNI PARSELE 3 VİLLA

Çevre Bakanlığı, 11 Temmuz'da yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yaptığı değişiklikle, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alan ve civarına yeni bir tanım getirdi. Yönetmelik değişikliğiyle, 30 büyükşehir sınırı içerisinde yer alan köylerdeki yapılaşma sınırı 100 metreden 300 metreye çıkarıldı. Böylece köylerin etrafında yapılaşma için 200'er metrelik yeni bir genişleme alanı oluşturuldu.

Ayrıca bir parsele birden fazla yapı yapılmasını yasaklayan düzenleme de yumuşatılarak, 1.5 dönümden büyük parsellerin içine 3 ayrı yapının birden yapılmasının önü açıldı. Yeni düzenlemeye göre, bin 500 metrekareden büyük parsellere, her bir binanın yapı inşaat alanı 250 metrekareyi, toplam yapı inşaat alanı da 750 metrekareyi geçmemek üzere 3 adede kadar yapı yapılabilecek. Böylece aynı parsel içerisine 3 villa birden inşa edilebilecek.

ŞARTLAR YUMUŞADI

Bir diğer değişiklikle de köylere yapı yapabilmek için aranan köy nüfusuna kayıtlı olma ve köyde sürekli oturma şartları kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle, halen şehirlerde yaşayan insanların yabancısı oldukları köylere daha kolay konut ve benzeri yapı yapabilecekleri, bu nedenle mevcut köylerin etrafında bir anlamda yabancılardan oluşan yeni bir çember oluşacağından endişe ediliyor. Yeni yönetmeliğin özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz köylerine yoğun talep oluşturması bekleniyor.

JET HIZIYLA DAVA AÇILDI: YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİN

TMMOB Şehir Plancıları Odası, köyleri şehirleştirecek düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için 8 Eylül'de Danıştay'a dava açtı. Dava dilekçesinde kırsal alanların hızla yapılaşmaya açılacağı, köylerde ihtiyaç fazlası yapı kirliliğinin oluşacağı, ülkenin özellikle cazip turizm bölgelerindeki kıyı, dağ ve yayla köyleriyle Karadeniz'in fındık ve çay bahçelerinin beton yığınına dönüşeceği uyarıları yapıldı. Dilekçede, yeni yönetmelikle birlikte bağlar, bahçeler, tarlalar ve yaylalara ihtiyaç fazlası konutların yapılacağı, kırsaldaki yapı yoğunluğunun artacağı, köylerdeki demografik yapının bozulacağı, ekolojik sistemin zarar göreceği iddiaları yer aldı. Yayımlanan yönetmeliğin, hem İmar Kanunu hem de Toprak Koruma Kanunu'na aykırı olduğu da belirtildi.