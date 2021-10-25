Sektörel güven endeksleri ekimde yükseldi

TÜİK'in açıkladığı 2021 Ekim Sektörel Güven endeksleri, inşaat sektöründe yüzde 1, hizmet sektöründe yüzde 2,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Ekim’e ilişkin Sektörel Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekim ayında eylül ayına göre; inşaat sektöründe yüzde 1, hizmet sektöründe yüzde 2,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 arttı.

Bu artışta, hizmet ve perakende sektörlerinde son 3 aylık dönemdeki iş hacminin yükselmesinin etkili olduğu görüldü.

HİZMET SEKTÖRÜ TALEPTE DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 117,8 iken, ekim ayında yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,8 artarak 124,7 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,2 artarak 119,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,8 azalarak 117 oldu.

PERAKENDEDE STOKLAR ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6,1 artarak 133,5 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 95,6 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,2 artarak 134,3 oldu.

İNŞAATTA KAYITLI SİPARİŞLER AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 91,8 iken, ekim ayında yüzde 1 oranında artarak 92,7 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2 azalarak 81,5 oldu.

Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,5 artarak 103,9 değerini aldı.

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