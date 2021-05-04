Semt pazarları yasaklandı, sebze meyve elde kaldı

Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar devm edecek tam kapanma uygulamasında vatandaşlar ihtiyacı olan sebze ve meyveleri sadece marketlerden akşam 17.00'ye kadar satın alabiliyor. Bunun yanında semt pazarları ise tamamen yasaklandı.

Bu nedenle başta domates, salatalık, patates, soğan, yeşillik, çilek, muz, yenidünya ve elma olmak üzere tonlarca ürün semt pazarları kurulmadığı için esnafın elinde kaldı.

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 2 liraya alıcı bulamayan domates zincir marketlerde 6-7 liradan, 1 lira olan patates 3 liradan, 30 kuruşa satılamayan soğan ise markette 2 liradan alıcı buluyor. Kabzımallar ise ürünlerin yaklaşık 3-4 katı fiyata satılan marketler yerine belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle pazarların açılmasını istiyor.

“2 LİRAYA DOMATESE MÜŞTERİ BULAMIYORUM”

Esnaf Şevki Kavak ise 4 liraya mal ettiği domates için 2 liraya müşteri bulamadığını belirterek, “Tam kapanmadan dolayı mallarımız elde kaldı. Fiyatları aldığımızın da altına düşürmemize rağmen satamıyoruz. Bir sürü malımız var içeride ve bunlar dökülecek. İnekçileri, çöpçüleri çağırıp dökeceğiz” dedi.

Kavak, “3 lira 60 kuruşa satın aldığım ve ortalama 4 liraya mal ettiğim domates için 2 liraya müşteri arıyorum. 1 lira 50 kuruşa aldığım kabağı 50 kuruşa satamıyorum. Benim sorunum Türkiye genelindeki bütün halcilerin sorunu. Bunun da bir çözümünü yetkililerden bekliyorum” diye konuştu.

“BAŞTA ÜRETİCİLER HERKES ”

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, tonlarca ürünün çürüdüğünü belirterek, “Başta üreticiler olmak üzere herkesin Allah yardımcısı olsun. Durum çok vahim. Sadece bir esnafımız da 50-60 ton kuru soğan çürüdü. Patates aynı şekilde. 30 kuruşa soğan satamıyoruz. Pazarlar kapalı olduğu için hallerin açık olması hiçbir işe yaramıyor. Marketler açık ama onlarda halden ürün almıyor. Tarlalardan alıyor. Tarladaki üreticiyi de boğuyorlar ve dönüp ucuza marketlerde satmıyorlar. Bugün alıcı olmadığı için salatalık 50-60 kuruşa kadar düştü. Eğer müşteri olsa onun istediği fiyata verilecek ürünler” ifadelerini kullandı.

Batman, semt pazarlarının belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle açılması gerektiğini, pazarların açılması halinde vatandaşların ucuza sebze ve meyve alabileceğini söyledi.



ANTALYALI ÜRETİCİLER: PAZARLAR AÇILSIN

Antalya’daki sebze ve meyve sektörü temsilcileri ve üreticiler, tam kapanma sürecinde semt pazarları kapanınca ürün satamadıklarını belirterek, pandemi önlemleri alınarak pazarların açılması talebinde bulundu.

Kısıtlama sürecinde semt pazarları da kapatılınca sebze ve meyve üretim merkezi Antalya’daki üreticilerin ürünleri elde kaldı. Toptancı halleri de kapalı olduğu için büyük market ve manavlar dışında ürün satışı yapamayan üreticiler ellerinde kalan ürün için çözüm beklemeye başladı. Bazı üreticiler ise ellerinde kalan ürünleri satamayınca döktü.

‘DÜŞEN ÜRÜN FİYATLARINA RAĞMEN ALICI YOK’

Serik ilçesinde hal esnafı Hasan Ali Topçu, “37 yıldır bu mesleği yapıyorum. Pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle ürünlerin fiyatı çok düştü. Bu haldeyken bile alan satan yok. Gelen malların çoğunu üreticiye geri gönderdik. Şu anda bibere 1 lira bedel biçildi ama 1 lira toplama parasını bile kurtarmaz. Domates 50 kuruş, 1 lira, 3-4 gün önce 3,5-4 liraya satıyorduk. Pazar yerlerinin açılmaması nedeniyle Antalya bölgesindeki çiftçilerin durumu çok kötü. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz” dedi.

“BUGÜN HASAT YAPMAZSAK YARIN ÇÜRÜYECEK”

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarının tam kısıtlama döneminde haftanın 1 ya da 2 günü tedbirler alınarak açılmasını önerirken, aksi takdirde vatandaşların marketlerden yüksek fiyatlara meyve sebze almak zorunda kalacağını söyledi. Göktepe, “Tüketiciler açısından baktığımızda da şöyle bir durum var; bugün pazar yerlerinde 2,5 TL’ye tüketebilecekleri domatesi, salatalığı, patlıcanı zincir marketlerde hem de Covid-19 tedbirlerinin daha da riskli olduğu durumda 6-8 TL arasında tüketiyorlar. Bugün biz bu domates salatalığın hasadını yapmazsak yarın bu ağacımız da dalında çürüyecek. Üretici kesmek durumunda kalacak” diye konuştu.

‘TÜKETİCİYE TAZE ÜRÜNLER GİTMİYOR’

Finike Toptancı Hal Dernek Başkanı İsmail Karataş da tam kapanmanın seradaki sebzelerin hasat edilme dönemine denk geldiğini belirterek, şöyle dedi: “Pazar yerleri kapalı olduğu için üreticiden tüketiciye taze ürünler gitmiyor. Sadece marketler alıyor. Ancak marketler bizim üreticimizin ürettiği ürünleri kaldıramıyor. Bizim yetkililerden talebimiz HES kodu ile emniyet ve jandarma birimlerinin gözetiminde pazar yerlerinin kontrollü bir şekilde biran önce faaliyete geçmesidir.”

(İHA-DHA)

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