Sezona 26 TL’den başlayan fındık 23 TL’ye kadar düştü: Tüccarın işine geliyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 27 liradan, levant kalite fındığın ise kilosunu 26.5 liradan alıyor ancak serbest piyasada fındık fiyatları 23 TL'ye kadar düşmeye başladı. Şaşkın olan üretici "Tüccarın işine geliyor" dedi.

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Fındık üreticisi sezona 26 liradan başlayan fındık fiyatlarının serbest piyasada 23 liraya kadar düşmesinin şaşkınlığını yaşıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 27 liradan, levant kalite fındığın ise kilosunu 26.5 liradan alıyor ancak serbest piyasada fındık fiyatları düşmeye başladı.

Bu durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten üreticiler, tüccarların fırsatçılık yaptığını söyledi.

MALİYETİN ÇOK ALTINDA

TMO devrede olmasaydı fiyatların daha da düşebileceğini ifade eden fındık üreticisi Fazlı Ceylan, ”Serbest piyasada fındık fiyatın TMO fiyatının üzerine çıkmasını beklerken ne yazık ki 23 ila 24 liraya kadar düştüğünü görüyoruz. Tüccarlar maalesef fırsatçılığa devam ediyor” dedi.

“Ben de fındığımı TMO'ya vermeyi düşünüyorum ama henüz fındığımı kurutamadım” diyen Ceylan, “Üreticinin fındığını kurutup verememesi de tüccarın işine geliyor olmalı ki fiyatlar düşmeye devam ediyor” diye konuştu.

Bir başka üretici Ömer Kırömeroğlu ise, serbest piyasa fiyatları maliyetinin çok altında satılmasının nedenlerine ilişkin şunları söyledi: “Okullar açıldı, borcu harcı olanlar fındığını yaş kuru demeden bir anda pazara indirince, bununla birlikte gurbetçilerimizde dönüş için fındığını satıp bir an önce dönmek isteyince fiyatlar da düşmeye başladı.”

“Gerek borcu olanlar, ihtiyacı olanlar ve gurbetçilerimiz bu fiyatların hesabını yapmadan ardına önüne bakmadan ucuz pahalı satıyor” diyen Kırömeroğlu, “Üreticilerimize tavsiyem biraz daha sabırlı olmalarıdır. Fındıklarını kurutup TMO'ya satışlar hızlanınca fiyatlar yükselebilir” ifadelerine yer verdi. (İHA)