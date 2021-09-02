Sezonun ilk hamsisi 35 TL ile tezgâhlardaki yerini aldı

Balık sezonunun ilk gününde balık tezgahları boş kalsa da ikinci gününde doldu. Sezonun ilk hamsisi 35 liradan alıcı buluyor.

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15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasakları 1 Eylül itibariyle kalktı. Sezonu açan balıkçılar gece yarısından itibaren “vira bismillah” diyerek denize açıldı.

Sezonun ilk gününde balıkçılar umduğunu bulamazken ikinci gününde ise balık tezgahları şenlendi. Balıkçılar ise bu durumdan memnun olduklarını belirtirken ilerleyen günlerde balık bolluğunun yaşanacağını söylüyor.

İstanbul Karaköy Balık pazarlarında satışa sunulan hamsi, mezgit, istavrit ve palamut 35 TL'den alıcı buluyor.

SEZON AÇILDI, BALIK TEZGÂHTA

Balık sezonuna vira bismillah dediklerini ifade eden balıkçı Selim Albayrak, “Bugün ikinci günümüz baya bereketli bir balık geldi. Dün yoktu ilk gün olduğu için bugün gelen çeşitlerimiz hamsi, mezgit, palamut, barbun ve uskumru var. Tezgahlarımız şenlendi diyebiliriz. Fiyatlar ise şu anda hamsi, mezgit, uskumru ve istavriti 35 TL'den satıyoruz. Şu anda çok bir yoğunluk yok ama müşterilerimizi hazır bir şekilde bekliyoruz. İleriki dönemlerde deniz suyu sıcaklığı düşer ise balık bolluğu yaşayacağızdır. Fiyatlar bolluğun yaşanması ile birlikte düşecektir” şeklinde konuştu. (İHA)

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