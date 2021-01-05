SGK’yı yurt dışı sahte emekliler batırıyor! İptaller başladı

Yurt dışındaki Türkler borçlanarak emekli edilirken, özellikle Ankara'da, insanları çalışıyor gösteren bir temizlik firması aracılığıyla yapılan vurgun, SGK'yı sallıyor.

Aynı sahte şirketle onlarca başka şirketin, gurbetçiyi de soyduğu ve borçlandırdığı miktar kadar parayı ayrıca aldığı ortaya çıktı.

SGK'nın zararı son bir yılda yüzde 52 artarak 25 milyar TL'ye çıkarken, zararın temel nedenlerinden biri, hakkı olmadan sahte şirkette sigortalı gösterilip SSK (4a) üzerinden yüksek aylık ödenen gurbetçiler. İşte bu nedenle emeklilik iptalleri yeniden başladı.

ESKİ VE YENİ EMEKLİLER

Yurt dışında yaklaşık 700 bin sahte şirket emeklisi olduğu belirtiliyor. Bir çoğunun aylıkları eski, bir kısmı da miktarın arttığı yasa değişikliği öncesi başvuranlar ve 2019'dan itibaren aylık bağlananlar. Oy kaygısı ile bu yılın başında hız verilen soruşturmalar durduruldu ama zarar büyüyünce, iptaller yeniden başlatıldı.

Son aylarda yüzlerce gurbetçinin emekliliği, sahte SSK girişi nedeniyle iptal edildi. Bunlardan aldıkları maaşlar faiziyle geri isteniyor. Biri de, Ankara'da yaşayan 80 yaşın üzerindeki bir gurbetçi oldu. 250 bin TL'ye yakın parayı geri ödemesi istenen kişi, iyice yaşlandığı için kimin kendini emekli ettiğini bile hatırlamıyor. Üstelik sahte şirket, borçlanma parasının iki katını almış.

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ÜÇ KERE PARA ALINMIŞ

İncelemede, yurt dışı borçlanması yaptırılan yaşlı gurbetçinin, eski bir SGK çalışanı olan H.K.‘nın kayınbiraderince kurulan sahte temizlik şirketinde SSK‘lı gösterildiği, işlem için de fahiş ücretler alındığı ortaya çıktı.

Yaşlı gurbetçiye, “Emeklilik için 70 bin TL borçlanacaksın” diyerek, 10 yıl öncenin parasıyla bunu alan şirketin, emeklilik için gereken 35 bin TL'yi SGK'ya ödediği ve kalanı cebine attığı belirlendi.

Önce danışmanın, sonra da şirketin, emekli edeceği vatandaştan danışmanlık ücreti aldığı da saptandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Kendini emekli uzmanı diye tanıtan veya SGK'dan emekli olan memurlar, Avrupa'da yayın yapan Türk TV'lerinde reklam kuşağı satın alıyor ve iyilik yapıyormuş gibi emeklilik sorularını cevaplıyor.

Bu arada altta paralı telefon hatları çıkıyor. Vatandaş bunları arıyor ve bir çoğuna “Emeklilik işlemleriniz için bizzat başvurun” deniliyor. Hem telefon ücreti alınıyor, hem de sonra emeklilik işlem ücreti.

Ayrıca kişiye, “SSK (4a) emeklisi olursan, daha fazla aylık alırsın” denilerek, Türkiye'de bir şirkette SSK girişi yaptırılıyor. Bu da, tabii ki emeklilik için reklama çıkan kişilerin yakınlarınca kurulmuş şirket oluyor.

Böylece bir de işe giriş-çıkış ve SSK numarası için para alınıyor. Sonra, bu kişiler SGK'dan SSK emeklisi yapılıyor. Sahte şirketle vurgun, sadece SGK'ya zarar değil, ceza hukuku açısından da suç.