Sıfır emisyon için 5 trilyon dolarlık enerji yatırımı yapılmalı

Küresel enerji sektörü 2050'de ‘net sıfır emisyon' ulaşmayı hedefliyor. ‘Net sıfır emisyon', Paris Anlaşması kapsamında kabul edilen maksimum 1.5 °C'lik küresel ısınma hedefini yakalayabilmek için ülkelerin ulaşması gereken sera gazı emisyon düzeyi demek. İklim değişikliğine neden olan emisyonların yüzde 80'i enerji sektöründen geliyor dolayısıyla çözümün anahtarı da enerji sektöründe.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen “Dünyada ve Avrupa Özelinde Net Sıfır Emisyon Geleceği ve Türkiye'ye Etkileri” webinarında konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol enerji yatırımlarının yılda 2 trilyon dolar olduğuna işaret etti. Birol, “2050 hedeflerine ulaşılması için bunun 5 trilyon dolara çıkması ve bunun da büyük kısmının temiz enerji teknolojilerine gitmesi gerekiyor. Bu yatırımlar içinde de gelişmekte olan ülkelerin payının artması lazım” dedi.

Temiz enerji için her ülke mutlaka yol haritasını çizmeli

Fatih Birol, temiz enerji için her ülkenin ekonomik gelişmişlik, enerji gerçekleri ve arz güvenliğini gözönüne alarak mutlaka bir yol haritası çizmesi gerektiğini söyledi. Birol, “Hiçbir ülke temiz enerji konusundaki dönüşümün etkilerinden muaf değil. Her ülke bundan etkilenecek. Çünkü dipten gelen çok güçlü bir dalga var” dedi.