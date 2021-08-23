Sınır istatistikleri açıklandı: Turist sayısı pandemi öncesinin çok gerisinde kaldı

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 360 bin 952 oldu. Turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367,45 artış, 2019 yılı Temmuz ayına göre ise yüzde 34 düşüş kaydedildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367,45 oranında bir artış göstererek 4 milyon 360 bin 952 oldu.

PANDEMİ ÖNCESİNDEN YÜZDE 34 DÜŞÜK

Buna göre turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 367,45 artış gösterirken 2019’un aynı ayına göre yüzde 34 düştü.

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen 4 milyon 360 bin 952 yabancı ziyaretçinin 11 bin 439’ü günübirlikçi oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ANTALYA’YA

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında birinci Antalya oldu. Antalya’ya 1 milyon 771 bin 363 ziyaretçi giriş yaptı.

Antalya’nın ardından İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir geldi.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,44 artış kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Turizme pandemiden sonra yangın darbesi