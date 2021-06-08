Şirketlerin değil öğrencinin kredi borcunu silin

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker'in, Doğan Medya'nın satışı süresinde Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e verilen 750 milyon dolarlık kredinin taksitlerinin bile ödenmediği iddiası, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlusu binlerce gencin tepkisine yol açtı. Gençler iktidara, “Krediler yandaşa peşkeş çekilirken 300 bin üniversiteliyi KYK borcu nedeniyle icraya verdiniz. Şirketlerin değil öğrencilerin borcunu silin” diye seslendi. ‘#KYKBorcumuÖdemiyorum' etiketiyde sosyal medyadan tepkilerini dile getiren gençler şöyle dedi:

BORCUMU ÖDEMİYORUM

■ Demirören'e 750 milyon dolar peşkeş çekenler Cengiz Holding'in 425 milyon lira vergi borcunu silenler 128 milyar doları kendi himayesine çevirenler, 300 bin üniversiteliyi KYK borcu nedeniyle icraya verdi. Geleceğimizi çalanlara bir kez daha söylüyoruz: KYK borcumu ödemiyorum.

■ KYK borcumu ödememe kararı aldım. Demirören'den veya bir gecede milyonlarca TL vergisi silinen yandaş şirketlerden tahsil etsinler.

‘Skandalı ancak gençlik temizler'

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, KYK borçlusu gençlerin durumunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalar yaptı. Gökçen şöyle dedi: “Halkın sırtındaki yük KYK'lı gençler değil… 750 milyon dolarların nerelere gittiğine bakarsanız kimlerin hepimizin sırtına bir yük olduğunu görürsünüz. Bilin ki bu pisliği ancak gençlik temizler.”