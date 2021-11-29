Şirketlerin ‘ihtiyaç fazlası’ döviz alımları soruşturulacak

Döviz kurlarındaki tarihi yükselişin ardından Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 'ihtiyaç fazlası' döviz alımlarına odaklanacağı aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasındaki tarihi değer kaybının nedenlerini araştıracak olan DDK’nın döviz alımlarına odaklanacağı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasını destekleyen sözleri sonrası Türk lirasının tarihi dip seviyelerini görmesi sonrası DDK’nın harekete geçeceği öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Erdoğan önceki gün döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ya talimat verdi.

Bugün ABD Merkezli finans ajansı Bloomberg’e konuşan bir devlet görevlisi, Devlet Denetleme Kurulu’ndan müfettişlerin suç faaliyetinden şüphelenilmesi halinde kovuşturma başlatmaya yetkili olacağını belirtti.

‘İHTİYAÇ’ ÜSTÜ İŞLEMLERE SORUŞTURMA

Yürütülecek soruşturmanın detayları ile ilgili bilgi veren görevli, kurulun çeşitli devlet kurumlarından personel bilgi talep edeceğini aktardı.

Soruşturmanın ‘ihtiyaç’ ve kurumsal borçla ilgili işlemlerden kaynaklananlar dışındaki satın almalara odaklanacağı belirtildi. Yalnızca belirli bir eşiğin üzerindeki satın almaların mercek altına alınacağını kaydeden görevli bu miktarın henüz belirlenmediğini aktardı.

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