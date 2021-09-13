Şişecam’dan 4 milyar TL’lik yeni yatırım kararı

Şişecam, 4 milyar lirayı aşan iki yeni float hattı yatırımı yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şişecam, mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni float hattı yatırımı yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, bu yatırımlar ile Türkiye’deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin yüzde 30 artırılarak 2.6 milyon tona yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

24 AY İÇİNDE DEVREYE ALINACAK

Gerçekleştirilecek günlük 1200 ton kapasiteli mimari cam float hattı yeni yeşil saha yatırımının, 24 ay içerisinde devreye alınması hedeflenirken, devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasiteli otomotiv camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, otomotiv camına yönelik fırın yatırımının tamamlanmasıyla mevcut durumda otocama yönelik üretim yapan Kırklareli TR1 Float hattının, mimari cam faaliyetine kaydırılması ve bu hattın 2024 yılında yapılması planlanan soğuk tamir aşamasında günlük üretim kapasitesinin 1000 ton seviyesine kadar yükseltilmesinin hedeflendiği de belirtildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni’ne katıldı. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Getir'in aldığı yeni yatırım 1,1 milyar doları aştı

İlginizi Çekebilir Ticaret Bakanlığı hallerde 'aşırı fiyat' denetimi yaptı